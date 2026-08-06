Όσοι φορολογούμενοι έχουν ΑΦΜ που ολοκληρώνεται σε 3 ή 4 μπορούν σήμερα, Πέμπτη 6 Αυγούστου, να προχωρήσουν στην υποβολή αίτησης για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», μέσω του οποίου παρέχονται vouchers αξίας από 200 έως και 600 ευρώ για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα σε όλη την Ελλάδα.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε την Τετάρτη, με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59. Κατά τις πρώτες ημέρες εφαρμόζεται σταδιακή πρόσβαση, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των δικαιούχων, ενώ από τις 10 Αυγούστου η δυνατότητα υποβολής θα δοθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξαρτήτως λήγοντος αριθμού.

Ποιοι υποβάλλουν αίτηση σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 6 Αυγούστου, τη δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση έχουν οι πολίτες των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε: 3 και 4

Το χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής:

7 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6

8 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8

9 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0

10 έως 21 Αυγούστου: Υποβολή αιτήσεων από όλα τα ΑΦΜ

Πώς γίνεται η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ολοκληρώσουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα του «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Παράλληλα, όσοι δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).