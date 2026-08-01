Μία γυναίκα παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, στον σταθμό των Μεγάρων, και απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με τη Hellenic Train, στις 00:20 ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας 93321, η οποία εκτελούσε υπηρεσιακό δρομολόγιο χωρίς επιβάτες από το Κιάτο προς τον Ρέντη, αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή, στον σταθμό των Μεγάρων.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει ότι σήμερα στις 00:20, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας 93321, η οποία εκτελούσε το υπηρεσιακό δρομολόγιο (χωρίς επιβάτες) Κιάτο – Ρέντης, αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής στον σταθμό των Μεγάρων. Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, ενώ μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών από τις αρμόδιες αρχές η αμαξοστοιχία κατευθύνθηκε στο αμαξοστάσιο του Ρέντη.

Η Hellenic Train εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων.