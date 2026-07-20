Μια δυσάρεστη εικόνα αντίκρισαν οι δύτες που συμμετείχαν σε μεγάλη περιβαλλοντική δράση στη μαρίνα της Βάρκιζας, καθώς από τον βυθό απομακρύνθηκαν περίπου 2,5 τόνοι απορριμμάτων.

Η επιχείρηση καθαρισμού πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου και διοργανώθηκε από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, σε συνεργασία με τη μη κυβερνητική οργάνωση Why Not.

Στη δράση συμμετείχαν 20 δύτες της οργάνωσης, οι οποίοι ανέσυραν περισσότερα από 35 ελαστικά αυτοκινήτων και μικρότερων οχημάτων, εκατοντάδες πλαστικά και γυάλινα μπουκάλια, καθώς και σωλήνες, μεταλλικά εξαρτήματα, σίδερα, καλώδια και τμήματα μηχανημάτων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στην πρωτοβουλία έλαβαν μέρος μέλη της διοίκησης και του διοικητικού συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με επικεφαλής τον πρόεδρό του, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, καθώς και μέλη επιτροπών του Επιμελητηρίου και εθελοντές.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου υπογράμμισε ότι βασικός στόχος της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση πολιτών και φορέων γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος. Όπως επισήμανε, το Επιμελητήριο έχει αναλάβει και στο παρελθόν ανάλογες πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων δενδροφυτεύσεις σε πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η απομάκρυνση 2,5 τόνων απορριμμάτων από τον βυθό αποκαλύπτει το πραγματικό μέγεθος της θαλάσσιας ρύπανσης. Τόνισε, μάλιστα, την ανάγκη να επαναλαμβάνονται αντίστοιχες δράσεις και να ενισχυθεί η περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών, ώστε οι θάλασσες και οι ακτές να μη μετατρέπονται σε χώρους απόρριψης αποβλήτων.

Στον καθαρισμό του βυθού συμμετείχε και ο ανεξάρτητος βουλευτής Επικρατείας και επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ευάγγελος Αποστολάκης.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, επίσης, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Επιμελητηρίου, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων.