Σχεδόν τρεις μήνες μετά το αυθαίρετο μπάζωμα στην παραλία της Σκάλας Ωρωπού, κοντά στην προστατευόμενη λιμνοθάλασσα, την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του χώρου.

Τα μπάζα και τα βαριά υλικά που είχαν χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία αυθαίρετης κατασκευής και αυτοσχέδιου μόλου ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών απομακρύνθηκαν παρουσία στελεχών του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Κτηματικής Υπηρεσίας.

Για την απομάκρυνσή τους απαιτήθηκαν περισσότερα από 15 φορτηγά, ενώ τα υλικά μεταφέρθηκαν σε ειδικά αδειοδοτημένη μονάδα για τη νόμιμη διαχείριση και επεξεργασία τους.

Το σύνολο των εξόδων αποκατάστασης το ανέλαβαν οι υπαίτιοι.

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί στις 23 Απριλίου 2026 και είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, λόγω της ιδιαίτερης περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής.

Ο δήμαρχος Ωρωπού, Γιώργος Γιασημάκης, δήλωσε: «Είχαμε δεσμευτεί ότι αυτή η περιβαλλοντική προσβολή δεν θα έμενε χωρίς απάντηση και σήμερα η δέσμευσή μας έγινε πράξη. Οι υπαίτιοι εντοπίστηκαν και ανέλαβαν το σύνολο των εξόδων αποκατάστασης. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Λιμενικό Τμήμα Ωρωπού, το Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού, την Κτηματική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής και τις υπηρεσίες του Δήμου Ωρωπού για την άμεση κινητοποίηση, τη συνεργασία και την αποφασιστικότητά τους. Προστατεύουμε τις ακτές μας. Αποκαθιστούμε το φυσικό περιβάλλον. Υπερασπιζόμαστε με πράξεις τον τόπο μας».

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η παραλία επανήλθε στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν από την παράνομη παρέμβαση.