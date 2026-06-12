Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τη Φθιώτιδα, με ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι, θυελλώδεις ανέμους και κεραυνούς να αφήνουν πίσω τους ζημιές σε καλλιέργειες, δέντρα, δρόμους και υποδομές.

Το πρώτο ισχυρό χτύπημα καταγράφηκε στη Δυτική Φθιώτιδα, όπου το μπουρίνι σάρωσε περιοχές του Δήμου Μακρακώμης. Σύμφωνα με το Lamiareport τα ορεινά σημειώθηκε χαλαζόπτωση, ενώ στα πεδινά οι έντονες βροχές και οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα στην κυκλοφορία.

Κλαδιά και κομμάτια δέντρων έπεσαν σε Μακρακώμη και Μάκρη, ενώ μεγάλη μουριά έκλεισε τον δρόμο προς το Πλατύστομο. Συνεργεία του Δήμου Μακρακώμης και δυνάμεις της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν για την απομάκρυνση των εμποδίων και το άνοιγμα των δρόμων.

Μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι ζημιές στις δενδροκαλλιέργειες, καθώς, σύμφωνα με το Lamiareport, οι ισχυροί άνεμοι έριξαν καρπούς στο έδαφος και προκάλεσαν σπασίματα σε δέντρα.

Στην περιοχή της Λυγαριάς, καλλιεργητές περιγράφουν εικόνα καταστροφής, με καρυδιές, φυστικιές, βερικοκιές, ροδακινιές, ελιές και άλλα δέντρα να έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές.

Η κακοκαιρία έπληξε και την περιοχή της Λαμίας, με το μεγαλύτερο ύψος νερού να καταγράφεται στο Λιανοκλάδι, όπου πλημμύρισε ο κεντρικός δρόμος.

Στο Λιανοκλάδι, οι θυελλώδεις άνεμοι έριξαν δέντρα, έκλεισαν δρόμους και προκάλεσαν ακόμη και φωτιά σε κολώνα της ΔΕΗ. Στον δρόμο Κωσταλέξι – Λιανοκλάδι, αυτοκίνητα γλίτωσαν την τελευταία στιγμή από πτώση δέντρου, ενώ σε άλλη περίπτωση δέντρο έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα, χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύσει κάποιος.

Προβλήματα και μέσα στη Λαμία

Ζημιές καταγράφηκαν και μέσα στην πόλη της Λαμίας, όπου συνεργεία του Δήμου βγήκαν στους δρόμους για να απομακρύνουν σπασμένα δέντρα, κλαδιά και αντικείμενα που είχαν παρασυρθεί από τον αέρα.

Μεγάλο δέντρο έσπασε στην οδό 25ης Μαρτίου στα Καλύβια, ενώ προβλήματα υπήρξαν και στο 4ο Γυμνάσιο, όπου κλαδιά έπεσαν στο πεζοδρόμιο. Παρεμβάσεις έγιναν επίσης στην οδό Υψηλάντη και στην περιοχή του Αγίου Λουκά.

Οι ισχυροί άνεμοι δημιούργησαν προβλήματα και στον Γοργοπόταμο, κυρίως με πτώσεις και σπασίματα δέντρων.

Κεραυνός σε κυπαρίσσι στο Βαθύκοιλο

Η κακοκαιρία δεν άφησε ανεπηρέαστη ούτε την Ανατολική Φθιώτιδα. Στο Βαθύκοιλο, κεραυνός έπεσε σε κυπαρίσσι στην είσοδο του χωριού, με αποτέλεσμα το μεγάλο δέντρο να τυλιχθεί στις φλόγες.

Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από το Κλιμάκιο Στυλίδας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της.

Σε επιφυλακή οι αρχές

Η έντονη βροχόπτωση και οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ανησυχία για περιοχές όπου στο παρελθόν έχουν φουσκώσει χείμαρροι, όπως η Λυγαριά, το Αμούρι, η Στύρφακα και το Λιανοκλάδι.

Δήμοι, Πυροσβεστική και συνεργεία πολιτικής προστασίας παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η κακοκαιρία άφησε πίσω της εκτεταμένες ζημιές και ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις σε δρόμους, δίκτυα και αγροτικές εκτάσεις.