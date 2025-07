Το Σεπτέμβριο ένας είναι ο προορισμός για φανταστικό καφέ και ακόμα πιο φανταστικά happenings. Ποιος; Μα φυσικά, το ATHENS COFFEE FESTIVAL, το Μεγαλύτερο Φεστιβάλ Καφέ στην Ελλάδα! Ετοιμάσου να ζήσεις τρεις ημέρες γεμάτες ενέργεια, γεύσεις, μουσική και ατελείωτη έμπνευση!

Από τις 27 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2025, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων φιλοξενεί ένα open –air event αποκλειστικά αφιερωμένο σε όσους ψάχνονται με τον καφέ και θέλουν να περάσουν όμορφα με την παρέα τους, το αμόρε, την οικογένεια, τα φιλαράκια τους ή και μόνοι τους, στο κέντρο της πόλης.

Ετοιμάσου για ένα τριήμερο γεμάτο γεύσεις, αρώματα, δημιουργικά workshops, απολαυστικές παραστάσεις stand-up comedy, συναρπαστικά πρωταθλήματα και ξεσηκωτικά live sets από κορυφαίους DJs. Σε αυτή τη γιορτή του καφέ, τίποτα δεν λείπει! Και φέτος, σε περιμένουν ακόμα περισσότερες εκπλήξεις από τις 10:00 το πρωί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 και τις 12:00 τη Δευτέρα 29 μέχρι τις 20:00 το βράδυ.

Πάμε να δούμε όλα όσα θα δεις, γευτείς, ζήσεις φέτος στο φεστιβάλ; Και μάλιστα με μόνο από 5€.

Θα πιείς φανταστικό καφέ από 110+ premium coffee brands και τα πιο διάσημα ελληνικά microroasteries. Check here: https://athenscoffeefestival.gr/ekthetes/

Θα χορέψεις στους ρυθμούς των πιο δυνατών Live DJ sets από κορυφαία ονόματα της ελληνικής και παγκόσμιας dance σκηνής! Στα decks ανεβαίνουν καθημερινά από τις 17:30 – 20:00, το αστέρι της house μουσικής και απόλυτα ξεσηκωτικός CJ JEFF (Σάββαρο 27.09), η εκρηκτική και αγαπημένη του κοινού Maggie Charalampidou (Κυριακή 28.09) αλλά και η διάσημη DJ και παραγωγός Xenia Ghali (Δευτέρα 29.09)— και υπόσχονται να απογειώσουν τo φεστιβάλ με τα πιο σαρωτικά τους beats.

Θα μάθεις τα πάντα για τον καφέ από coffee experts & market executives στα seminars “Coffee Μatters” .

. Θα πάρεις μέρος στο τουρνουά “ΠΟΡΤΕΣ Battle” που διοργανώνοντας υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Τάβλι.

Και όλα αυτά πάντοτε κρατώντας ένα απολαυστικό και μυρωδάτο ποτήρι καφέ στο χέρι…

Γιατί εδώ, ο καφές δεν είναι απλώς ένα ρόφημα. Είναι τελετουργία. Είναι έμπνευση. Είναι κάτι που μπορεί και ενώνει ανθρώπους από διαφορετικές γωνιές του κόσμου. Κάθε κούπα καφέ που σερβίρεται κρύβει μια ιστορία – από το χώμα όπου καλλιεργήθηκε ο κόκκος μέχρι τη μαεστρία του barista που τον μεταμορφώνει σε μια ξεχωριστή εμπειρία.

Microroasteries με ψυχή και μεράκι, διάσημα coffee brands και ένα κοινό που ξέρει να εκτιμά τον ποιοτικό καφέ, δίνουν ραντεβού σε ένα φεστιβάλ που έχει εξελιχθεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό και παγκόσμιο coffee community.

Το ATHENS COFFEE FESTIVAL είναι μία μεγάλη γιορτή για όλους όσοι αγαπούν να μοιράζονται ιστορίες γύρω από ένα φλιτζάνι καφέ. Σαν εσένα…

Από τις 27 έως τις 29 Σεπτεμβρίου, οι πιο must «συντεταγµένες» στην πόλη είναι αυτές της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων & του ATHENS COFFEE FESTIVAL!

Mην αργείς. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στην προνομιακή τιμή προπώλησης των 5€ στο https://athenscoffeefestival.gr/agora-eisitiriou/

Έλα να πάμε για καφέ!

Ωράριο Φεστιβάλ:

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 10:00-20:00

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 10:00-20:00

Δευτέρα 39 Σεπτεμβρίου 12:00-20:00

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

More Info: https://athenscoffeefestival.gr/

Μεγάλος Χορηγός του φεστιβάλ είναι το NOYNOY BARISTA’S GOLD.

