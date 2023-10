Τα My market επανατοποθετούνται στην αγορά του λιανεμπορίου και επανασυστήνονται στο καταναλωτικό κοινό με νέα καμπάνια, νέα εταιρική ταυτότητα και νέο μήνυμα: ΜΑΖΙ, ΓΙΑ ΟΣΑ ΑΓΑΠΑΣ. Με αυτό το μήνυμα δίνουν μία υπόσχεση: Να δημιουργούν αξία για τον καταναλωτή και να βρίσκονται δίπλα του.

Η υπόσχεση αυτή γίνεται αποστολή και χτίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις επιθυμίες των καταναλωτών διαχρονικά: φρεσκάδα και ποιότητα προϊόντων – αλλά πάντα με – φιλική, ζεστή, ανθρώπινη εξυπηρέτηση.

Η λέξη «μαζί» κάνει τα My market συνοδοιπόρο των καταναλωτών στο αγοραστικό τους ταξίδι. Για να το πετύχουν αυτό, προσφέρουν καθημερινά φρέσκα προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς, εξασφαλίζοντας ποικιλία σε προσιτές τιμές. Μέσα από τη Φρεσκάδα και την Ποιότητα των Νωπών Προϊόντων δημιουργείται μία καθημερινή σχέση αξιοπιστίας με τους πελάτες της αλυσίδας που σταδιακά γίνεται εμπειρία αγορών.

Ταυτόχρονα, οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής εξαργυρώνουν κάθε μέρα την εμπιστοσύνη και την ικανοποίηση των πελατών. Η αυθεντική και φιλική εξυπηρέτηση κάνει τον πελάτη να νιώθει τα My market ως σύμμαχο που στέκεται πραγματικά δίπλα του και εκεί μπορεί να βρει όλα όσα χρειάζεται για να φροντίσει όσους και όσα αγαπά.

Η Μαρίνα Εξάρχου, Γενική Διευθύντρια Marketing της METRO AEBE δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στα My market φροντίζουμε αυτούς που φροντίζουν. Ξέρουμε ότι στη λίστα με τις υποχρεώσεις τους, οι πελάτες μας, βάζουν πρώτα τις ανάγκες των άλλων. Και για αυτό, εμείς, στα My market βάζουμε πρώτα τις δικές τους ανάγκες. Με τη νέα μας διαφημιστική μας καμπάνια οραματιζόμαστε έναν κόσμο όπου κάθε οικογένεια, ανεξάρτητα από τις οικονομικές της δυνατότητες, μπορεί να καλύπτει όλες τις καθημερινές οικιακές της ανάγκες, με τον καλύτερο τρόπο. Τα My market αποτελούν το ουσιαστικό αλλά και συναισθηματικό στήριγμα του νοικοκυριού και της κοινωνίας.»