Το Kenshō Psarou κερδίζει τα Seven Stars Awards!

Συνεχίζοντας την κατάκτηση διακρίσεων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, αυτή την φορά τιμήθηκε με το ιδιαίτερο βραβείο «Lifestyle Boutique Hotel & Villas» κατά τη διάρκεια της 7ης Διεθνούς Τελετής των Seven Stars Awards στις 5 Οκτωβρίου.

Κάθε χρόνο, απονέμεται ένας πολύ μικρός αριθμός αυτών των ειδικών βραβείων τα οποία προέρχονται κατευθείαν από τον θεσμό και την επιτροπή των Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards.

Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που αυτά τα «Όσκαρ του Τουρισμού», θεωρούνται σαν τα σημαντικότερα βραβεία και συνήθως απονέμονται σε υπερπολυτελείς κολοσσούς και ξενοδοχειακές μονάδες που ξεχωρίζουν για την υψηλή ποιότητα φιλοξενία και του lifestyle που παρέχουν.

Ο θεσμός δημιουργήθηκε για να ξεχωρίσει και να προβάλει τους κορυφαίους οργανισμούς και τις πιο πρωτοποριακές πρωτοβουλίες στον χώρο του τουρισμού, οι οποίοι στο τέλος της διεξαγωγής, λαμβάνουν το βραβείο SIGNUM Virtutis, the Seal of Excellence of SSLHLA.

Αυτή η καταξίωση αποτελεί την εγγύησης για τον ταξιδιώτη – πελάτη, που αναζητά την πολυτέλεια και τις παροχές υψηλών προδιαγραφών.

Για περισσότερες πληροφορίες που σχετικά με το Kensho Psarou, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα kenshomykonos.com.