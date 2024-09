Η Lidl Ελλάς, ηγετική δύναμη στον κλάδο του λιανεμπορίου, με υπερηφάνεια ανακοινώνει τη συμμετοχή της ως Επίσημος Συνεργάτης στην 88η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), η οποία θα διεξαχθεί από τις 7 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2024. Η φετινή διοργάνωση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εταιρεία, καθώς αποτελεί την πρώτη της συμμετοχή στην Έκθεση και συμπίπτει με την 25η επέτειο από την ίδρυσή της στην Ελλάδα. Η εταιρεία επιδιώκει να γιορτάσει την επέτειο αυτή στην Έκθεση, προσκαλώντας όλους τους Έλληνες καταναλωτές να γνωρίσουν από κοντά όλους τους λόγους που την κάνουν να είναι στα καλύτερα της.

Από την έναρξη της δραστηριότητάς της το 1999, η Lidl Ελλάς έχει καταφέρει να εδραιωθεί ως ένας από τους κορυφαίους παίκτες της χώρας στο λιανεμπόριο, εισάγοντας μία νέα αντίληψη στον τρόπο που οι Έλληνες καταναλωτές αντιλαμβάνονται την ποιότητα και την αξία. Η συμμετοχή της εταιρείας στην Έκθεση σηματοδοτεί την εξέλιξή της μέσα στα χρόνια, αναδεικνύοντας τα επιτεύγματα και τις πρωτοβουλίες της, καθώς και τη σταθερή δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη και εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των εορτασμών για τα 25 χρόνια δραστηριότητας στην Ελλάδα, η Lidl Ελλάς θα έχει δυναμική παρουσία στην Έκθεση. Στρατηγικά τοποθετημένη ανάμεσα στους εκθεσιακούς χώρους όπου έχουν εκπροσώπηση φορείς της Ελληνικής Κυβέρνησης και πλήθος γερμανικών εταιρειών μέσω του Ελληνογερμανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, η εταιρεία αξιοποιεί την ευκαιρία να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους όλα αυτά τα χρόνια γεφυρώνει την ελληνική και γερμανική κουλτούρα, έχοντας καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Έλληνα καταναλωτή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τους τρόπους με τους οποίους η Lidl Ελλάς έχει καταφέρει να κατατάσσεται ανάμεσα στις Sustainable Companies και στις The Most Sustainable Companies in Greece για 7η συνεχή χρονιά, καθώς και γιατί εδώ και 8 χρόνια αναγνωρίζεται σταθερά ως Κορυφαίος Εργοδότης. Μέσω ειδικά διαμορφωμένων εκθεμάτων, θα μπορούν να ενημερωθούν για τα επετειακά προϊόντα, καθώς και να γνωρίσουν τα βασικά ορόσημα που καθόρισαν την εξέλιξη της Lidl Ελλάς στην ελληνική αγορά μέσα από μία αναδρομή στα 25 χρόνια παρουσίας της εταιρείας στην Ελλάδα.

Η συμμετοχή της Lidl Ελλάς στην 88η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί σαφή απόδειξη της δέσμευσής της για την ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου με την ελληνική κοινωνία και τους συνεργάτες της, καθώς και της συνεχούς συμβολής της στην ανάπτυξη και την καινοτομία στην ελληνική αγορά.

Με αυτή την ξεχωριστή συμμετοχή, η Lidl Ελλάς επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τον σταθερό της προσανατολισμό στην αριστεία, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην κοινωνική ευθύνη, συνεχίζοντας να πρωτοπορεί και να διαμορφώνει το μέλλον του λιανεμπορίου στην Ελλάδα.