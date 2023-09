3 Gold Βραβεία στις κατηγορίες: Δίκτυο Franchising, Αποτελεσματικές Προωθητικές Ενέργειες και Εξυπηρέτηση Πελατών & Προγράμματα Loyalty

4 Silver Βραβεία στις κατηγορίες: Ψηφιακές Τεχνολογίες & Συστήματα, Ηλεκτρονικό Σούπερ Μάρκετ, Μάρκετινγκ & Διαφήμιση και Big Data & Marketing Analytics

3 Bronze Βραβεία στις κατηγορίες: Αριστεία στην Εφοδιαστική Αλυσίδα / Last Mile Delivery, Omnichannel καινοτομίες και Δίκτυο S/M Franchising Convenience

Η ΑΒ Βασιλόπουλος ξεχώρισε για τις πρωτοβουλίες και τις καινοτόμες λύσεις της στα «Super Market Awards 2023», έναν θεσμό που επιβραβεύει τις βέλτιστες πρακτικές στον χώρο του λιανεμπορίου, αποσπώντας 10 βραβεία -3 Gold, 4 Silver και 3 Bronze- σε διαφορετικές κατηγορίες. Η ΑΒ αποδεικνύει καθημερινά πως η δράση της είναι άμεσα συνυφασμένη με την αξιοπιστία, την καινοτομία και την εξασφάλιση της καλύτερης αναλογίας ποιότητας – τιμής για όλους.

Ειδικότερα, η ΑΒ απέσπασε Gold Βραβείο στην κατηγορία: «Δίκτυο Franchising» για τη σημαντική επένδυσή της στην ανάπτυξη του franchise στην Ελλάδα. Εξάλλου, το 2022 αριθμούσε 300 καταστήματα της ΑΒ στο δίκτυο Franchise, ενώ ο προγραμματισμός για τη διετία 2022-2023 περιλαμβάνει το άνοιγμα 110 νέων καταστημάτων, εταιρικών και franchise, με πάνω από 50 να έχουν ήδη εγκαινιαστεί. Η ΑΒ κέρδισε επίσης Gold Βραβείο στην κατηγορία: «Αποτελεσματικές Προωθητικές Ενέργειες» για το απόλυτα σύγχρονο και λειτουργικό ηλεκτρονικό κατάστημά της, AB Eshop και στην κατηγορία: «Εξυπηρέτηση Πελατών & Προγράμματα Loyalty» για την κάρτα AB Plus, η οποία προσφέρει περισσότερα προνόμια και επιλογές στους καταναλωτές και τους επιβραβεύει με προσφορές, εκπτώσεις και πολλά δώρα.

Επιπλέον, η ΑΒ Βασιλόπουλος βραβεύτηκε με Silver Award στην κατηγορία: «Ψηφιακές Τεχνολογίες & Συστήματα» για τη διαδικτυακή εφαρμογή ΑΒ Cloudfin OCR Data Capture, η οποία επεξεργάζεται και ψηφιοποιεί έγγραφα, όπως τιμολόγια αγορών και πωλήσεων. Πρόκειται για μια υπηρεσία που προσφέρει γρήγορη και εύκολη διαδικασία ταξινόμησης, η οποία συνεπάγεται καλύτερη ποιότητα διαχείρισης και εξοικονόμηση χρόνου. Παράλληλα, η εταιρεία διακρίθηκε με Silver Award στις κατηγορίες: «Ηλεκτρονικό Σούπερ Μάρκετ» για το AB Eshop, το ηλεκτρονικό κατάστημά της, «Μάρκετινγκ & Διαφήμιση» για την Καμπάνια στρατηγικής επικοινωνίας, με κεντρικό μήνυμα: «Εδώ, το καλό είναι για όλους!» και «Big Data & Marketing Analytics» για το Business Intelligence και Διαχείριση Δεδομένων για ένα προσωποποιημένο customer journey.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος κέρδισε ακόμη 3 Bronze Awards στην κατηγορία: «Αριστεία στην Εφοδιαστική Αλυσίδα / Last Mile Delivery» για το ΑΒ Eshop (HSC) – Continuous improvement on value adding for the customer και στις κατηγορίες: «Omni channel καινοτομίες» για την ψηφιακή εφαρμογή AB App, μία μοναδική εμπειρία αγορών και επιβράβευσης στο χέρι του κάθε καταναλωτή και «Δίκτυο S/M Franchising Convenience» για το δίκτυο καταστημάτων ΑΒ Shop&Go, το οποίο φέρνει στις γειτονιές έναν ιδανικό τύπο καταστήματος για γρήγορα και εύκολα ψώνια, με 155 από αυτά να βρίσκονται ήδη σε λειτουργία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη!

Ο θεσμός «Super Market Awards» αναγνωρίζει και επιβραβεύει εξαιρετικά επιτεύγματα και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες σε κάθε κλάδο ή αγορά. Στόχος της αξιολόγησης και της επιβράβευσης είναι η διαρκής βελτίωση των εταιρειών, των κλάδων και του επιχειρηματικού τοπίου συνολικά στην Ελλάδα.

Τα 10 βραβεία που απέσπασε φέτος η ΑΒ Βασιλόπουλος αποτελούν μία πολύ σημαντική επιβράβευση και μία αναγνώριση της προσφοράς της ΑΒ στον καταναλωτή και ευρύτερα στην κοινωνία.

ΑΒ Βασιλόπουλος. Εδώ, το καλό είναι για όλους.