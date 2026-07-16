Σύντομα αναμένεται το άνοιγμα της πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων του νέου προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027».

Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν και την περίοδο που θα επιλέξουν για τις διακοπές τους, οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση από 200 έως 600 ευρώ.



Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η έναρξη της α’ φάσης αναμένεται το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η β’ φάση θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.



Δεν προβλέπεται ενδιάμεση κλήρωση, καθώς οι δικαιούχοι της β’ φάσης θα αντληθούν από τους πίνακες μη κληρωθέντων της κλήρωσης της α’ φάσης, καθώς στόχος είναι η συνεχής ροή του προγράμματος και η κάλυψη της χειμερινής περιόδου τόσο του 2026 όσο και του 2027, για την ενίσχυση του ορεινού τουρισμού.



Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» ενσωματώνει μια στρατηγική για την ενίσχυση των πλάγιων μηνών (Οκτώβριο έως Απρίλιο), κατευθύνοντας το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού στους μήνες αυτούς. Στο ίδιο πλαίσιο, το πρόγραμμα συνδέεται και με την ευρύτερη καμπάνια του Υπουργείου Τουρισμού για την «Ορεινή Ελλάδα», συμβάλλοντας στην ανάδειξη και ενίσχυση λιγότερο προβεβλημένων ορεινών προορισμών, με στόχο την ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη και τη διασπορά των επισκεπτών σε όλη την επικράτεια.



Το πρόγραμμα διευρύνει σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης. Συγκεκριμένα, τα όρια αυξάνονται, μεταξύ άλλων, από 19.000 ευρώ σε 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς τέκνα και από 31.000 ευρώ σε 33.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς τέκνα, ενώ για οικογένειες με περισσότερα παιδιά τα ανώτατα όρια επεκτείνονται σημαντικά, φθάνοντας έως και τα 58.000 ευρώ, διευρύνοντας ουσιαστικά το εύρος των δυνητικών δικαιούχων.

Στήριξη ατόμων με αναπηρία

Στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία (≥67%) και σε οικογένειες με τέκνα – άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.

Παράλληλα, εισάγεται νέα στοχευμένη ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες, με πρόβλεψη για πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη διαφοροποιείται ουσιαστικά από το πρόγραμμα του 2025, στο οποίο η επιδότηση αφορούσε αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξανόταν με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών.



Η άυλη ψηφιακή κάρτα θα είναι το αποκλειστικό μέσο αξιοποίησης του ποσού επιδότησης, με πλήρη αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών υποδομών του κράτους μέσω των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr.

Επιπρόσθετα, ενισχύεται η προσβασιμότητα των πολιτών με τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και με την υποστήριξη οργανωμένου μηχανισμού εξυπηρέτησης (help desk).

Τα ποσά επιδότησης κυμαίνονται από 200 ευρώ έως και 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία δικαιούχων, ενώ η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, για διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής.

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα λάβει χώρα τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.