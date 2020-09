Το μυστήριο με τους σπόρους από την Κίνα που κατέφτασαν σε τυχαίους αμερικανούς πολίτες

Το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας ερευνά ήδη τις αναφορές αμερικανών πολιτών που έλαβαν μυστηριώδη πακέτα με σπόρους που φαίνεται να προέρχονται από την Κίνα.

Οι σπόροι στάλθηκαν με το ταχυδρομείο σε σπίτια στα μήκη και τα πλάτη των ΗΠΑ και το Οχάιο ήταν η πρώτη πολιτεία που εξέδωσε ανακοίνωση.

Η τοπική αστυνομία δήλωσε πως το πακέτο έφερε κινεζικά γράμματα και έλεγε πως στο εσωτερικό υπήρχαν κοσμήματα, μόνο που αντί για κοσμήματα το δέμα περιείχε σπόρους. Και βέβαια κανείς από τους παραλήπτες δεν είχε παραγγείλει πράγματα από την Κίνα.

We have received reports of people receiving seeds from China that they did not order. If you receive them - don't plant them. Report to @USDA_APHIS at https://t.co/0U53rbAiHs pic.twitter.com/Y4yAKv5bk7

