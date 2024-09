Η φετινή χρονιά, αν μη τι άλλο, έχει πάρα πολλές και εξαιρετικές παραστάσεις που το θεατρόφιλο κοινό από τη μια δεν ξέρει σε ποια να πρωτοπάει και από την άλλη θα χρειαστεί «θεατροδάνειο» για να τα βγάλει οικονομικά με τα εισιτήρια. Αν και πλέον, η συντριπική πλειοψηφία των θεάτρων διαθέτει τα early birds με οικονομικά εισιτήρια.

Η νέα θεατρική σεζόν, λοιπόν, ξεκινά αυτή την εβδομάδα, με τις πρώτες παραστάσεις να κάνουν πρεμιέρα. Μάλιστα, ξεκίνησαν ή ξεκινούν τις επόμενες ημέρες εξαιρετικά έργα που δεν πρέπει να χάσεις.

«Θέλω να σου κρατάω το χέρι» – Θέατρο Άλφα Ληναίος-Φωτίου

Τρεις σεζόν, 350 παραστάσεις… Το έργο του Τάσου Ιορδανίδη που αγαπήθηκε πολύ από το κοινό, επέστρεψε για 20 τελευταίες παραστάσεις.

Στις 17 Οκτωβρίου 1963, οι Beatles ηχογραφούσαν για πρώτη φορά σε FourTrack το τραγούδι τους I Want to Hold Your Hand (Θέλω να σου κρατάω το χέρι). Το νούμερο ένα χιτ του 1964 στη Βρετανία έδωσε το 2021 την έμπνευση για τη συγγραφή ενός σύγχρονου θεατρικού έργου που εγκαινίασε τη νέα καλλιτεχνική εποχή ενός από τα ιστορικότερα θέατρα της Αθήνας. Η κούραση στον γάμο, η κρίση που βιώνουν οι άνθρωποι μετά από πολλά χρόνια συγκατοίκησης, η απιστία κι ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής γίνονται το σκηνικό για δύο «παράνομους» εραστές. Είναι και οι δύο γονείς. Έχουν και οι δύο τα δίκια τους. Έχουν κάνει και οι δύο λάθη…

Πρωταγωνιστούν: Τάσος Ιορδανίδης – Θάλεια Ματίκα

Έναρξη: 20 Σεπτεμβρίου 2024

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Παρασκευή και Σάββατο: 21.00, Κυριακή: 19.00

Θέατρο Άλφα – Ληναίος-Φωτίου, 28ης Οκτωβρίου 37, Αθήνα

«Η Κασέτα» της Λούλας Αναγνωστακη – Θέατρο Σταθμός

Το ανατρεπτικό και αναρχικό θεατρικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές την περασμένη θεατρική σεζόν, ανεβαίνει ξανά για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Η Λούλα Αναγνωστάκη, μια από τις πιο σημαντικές και δυναμικές μορφές της νεοελληνικής δραματουργίας, γράφει στα 1982 την σπαρακτική και σπαρταριστά επίκαιρη «Κασέτα». Σαράντα περίπου χρόνια μετά τη θρυλική παράσταση του Καρόλου Κουν και είκοσι χρόνια μετά το τελευταίο ανέβασμα του έργου στην Αθήνα, «Η Κασέτα» επέστρεψε στη σκηνή του Θεάτρου Σταθμός.

Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Δεπάστας/Φώτης Κοτρώτσος, Βάσω Καμαράτου, Μάνος Καρατζογιάννης, Σταύρος Μερμήγκης, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Ερμίνα Κυριαζή, Σμαράγδα Σμυρναίου, Γιάννης Τσουμαράκης

Παραστάσεις: Από 27 Σεπτεμβρίου έως και 17 Νοεμβρίου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 18:15

Θέατρο Σταθμός, Βίκτωρος Ουγκώ 55, Μεταξουργείο Αθήνα (πλησίον του Μετρό Μεταξουργείο)

«Η Τελευταία Απολογία του Νίκου Κοεμτζή» – Θέατρο Σταθμός

Ο Νίκος Κοεμτζής έμεινε στην ιστορία ως ο άνθρωπος που το 1973 στην πίστα του λαϊκού κέντρου Νεράιδα της Αθήνας σκότωσε τρεις «για ένα ζεϊμπέκικο». Στο μοναδικό μέχρι σήμερα θεατρικό έργο του Βαγγέλη Γέττου για την υπόθεση που συγκλόνισε την Ελλάδα, ο ήρωας κάνει μια ευχή την ώρα που ξεψυχά: να του δοθεί η ευκαιρία να αφηγηθεί την ιστορία του για μια τελευταία φορά.

Όχι σε δικαστές και αστυνομικούς αλλά σε καθημερινούς ανθρώπους. Το κοινό, μέσα από την αφήγηση του Κοεμτζή, προσκαλείται σε μια ανατρεπτική ανασκόπηση, όχι μόνο του φονικού και όσων ακολούθησαν, αλλά και όλης της τρικυμιώδους περιόδου στην οποία εκτυλίσσεται η ζωή του αντιήρωα: μεσοπόλεμος, κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος, χούντα.

Ερμηνεία: Μάρκος Γέττος

Παραστάσεις: Από 23 Σεπτεμβρίου έως και 29 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Θέατρο Σταθμός, Βίκτωρος Ουγκώ 55, Αθήνα

«Το πιο όμορφο σώμα που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτό το μέρος» – Θέατρο Θησείον

Το καθηλωτικό κείμενο του Ζουζέπ Μαρία Μιρό βρήκε τον ιδανικό ερμηνευτή στο πρόσωπο του Αργύρη Ξάφη ο οποίος, υπό τη σκηνοθετική οδηγία της Ζωής Ξανθοπούλου, μας παραδίδει έναν καταιγιστικό μονόλογο, μια από τις πιο μεστές και συναρπαστικές ερμηνείες της χρονιάς, ένα πραγματικό παραστασιακό επίτευγμα.

Ένας έφηβος, το πιο όμορφο αγόρι σε όλη την αγροτική περιοχή της Καταλονίας, βρίσκεται νεκρός στη μέση του πουθενά. Με αφορμή αυτό το γεγονός, ξεδιπλώνεται η παθογένεια της κλειστής κοινωνίας μιας επαρχιακής πόλης στην οποία δε συμβαίνει ποτέ τίποτα. Παιδεραστία, ομοφοβία, ένοχα μυστικά, καταπιεσμένες ζωές κι ένα τραγούδι που ξυπνά τις πιο εφιαλτικές αναμνήσεις. Όσα δε λέγονται, οδηγούν στον αφανισμό των ηρώων, πραγματικό και υπαρξιακό. Ζωντανοί- νεκροί βυθισμένοι στους πόθους και στα ένστικτά τους, εγκλωβισμένοι στον καθωσπρεπισμό και σε στερεοτυπικές κατασκευές.

Ερμηνεύει ο Αργύρης Ξάφης

Παραστάσεις: Τρίτη 1/10 & Τετάρτη 2/10 στις 21:00, Δευτέρα, Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00, Κυριακή στις 19:00

Θέατρο Θησείον Τουρναβίτου 7, Θησείον

«The humans» – Θέατρο Μουσούρη

Το «The Humans» ξετυλίγει το κουβάρι της ζωής της οικογένειας Μπλέικ, κατά τη διάρκεια ενός μόνο απογεύματος, προσκαλώντας το κοινό να παρακολουθήσει από κοντά τις αγωνίες, τα όνειρα και τους ανομολόγητους φόβους τους.

Ο Έρικ και η Ντίντρη, οι γονείς, φτάνουν, μαζί με την Μόμο, τη μητέρα του Έρικ – που είναι σε αναπηρικό καροτσάκι και πάσχει από άνοια – και τη μεγάλη τους κόρη Έιμι, στην Τσάιναταουν της Νέας Υόρκης, για να γιορτάσουν την ημέρα των Ευχαριστιών στο διαμέρισμα όπου μόλις έχουν μετακομίσει η μικρή τους κόρη, η Μπρίτζετ, με τον σύντροφό της, τον Ρίτσαρντ. Πρόκειται για μια προπολεμική, αλλόκοτη διπλοκατοικία, χωρίς έπιπλα ακόμα, φτιαγμένη από τον συνδυασμό ενός σκοτεινού διαμερίσματος στο υπόγειο με ένα σχεδόν εξίσου σκοτεινό διαμέρισμα στον επάνω όροφο.

Πρωταγωνιστούν: Θέμις Μπαζάκα, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ξένια Καλογεροπούλου, Ειρήνη Μακρή, Μαρία Πετεβή, Κωνσταντίνος Ασπιώτης

Πρεμιέρα: Τετάρτη 2 Οκτωβρίου

Παραστάσεις: Τετάρτη στις 21:00, Πέμπτη στις 21:00, Παρασκευή στις 21:00, Σάββατο στις 18:00 & 21:00, Κυριακή στις 19:00

Θέατρο Μουσούρη, Πλ. Καρύτση 7, Αθήνα

«Μπαμπάδες με ρούμι» – Θέατρο Αλίκη

Μα τι είναι αυτοί οι «Μπαμπάδες» επιτέλους; Είναι μία αιχμηρή σάτιρα, που παρουσιάστηκε πρώτη φορά το 1996 και διακωμωδεί την ελληνική κοινωνία. Μία κοινωνία που ακόμη και σήμερα συνεχίζει να είναι δυστυχώς μεγαλύτερη από τον εαυτό της, «πιο μικρή» στη συμπεριφορά της, άπληστη, ρατσιστική, προσβλητική σε όλες τις εκδηλώσεις της.

Φυσικά έχουν μεσολαβήσει πολλά από τότε. Μία νέα χιλιετία ξημέρωσε και μία νέα πραγματικότητα εγκαταστάθηκε ανάμεσά μας. Ανατροπές, ματαιώσεις σχεδίων, αμέτρητα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επαναπροσδιορισμοί ζωής και πολλή αταξία. Η αλλαγή ταξικής ταυτότητας που πολύς κόσμος επιδίωξε άρχισε να επιφέρει ζημίες αντί για κέρδη. Σπίτια «έκλεισαν», αλυσίδες μαγαζιών έπνιξαν τους ιδιοκτήτες τους. Οι ανύπαρκτες αρχές παρέμειναν όμως το ίδιο σταθερές και ίσως και πιο εγκληματικές. Δεν ακούγεται συχνά ο όρος «κρίση συνείδησης». Έμεινε σκέτη η «κρίση»

Πρωταγωνιστούν: Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βίκυ Σταυροπούλου, Σοφία Βογιατζάκη, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Νίκη Λάμη και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ

Πρεμιέρα: 2 Οκτωβρίου

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη: 20:00, Πέμπτη-Παρασκευή: 21:00, Σάββατο: 18:00 & 21:00, Κυριακή: 20:00

Θέατρο Αλίκη, Αμερικής 4, Αθήνα

«Μη σου Τύχει!…» – Θέατρο Αθηνών

Η θερμή υποδοχή του κοινού και τα ασταμάτητα γέλια φέρνουν τον Αιμίλιο Χειλάκη να πρωταγωνιστεί για δεύτερη σεζόν στην κωμωδία του Φρανσίς Βεμπέρ, «Μη σου Τύχει».

Δύο ξένοι βρίσκονται σε δύο διπλανά δωμάτια ξενοδοχείου, ένας απατημένος σύζυγος κι ένας επαγγελματίας δολοφόνος. Ο ένας θέλει να αυτοκτονήσει, ενώ ο άλλος να φέρει εις πέρας την αποστολή του. Μια οποιαδήποτε μέρα θα τα είχαν καταφέρει και οι δύο. Όχι όμως σήμερα, γιατί σήμερα, όλα θα τους πάνε στραβά.

Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου

Θέατρο Αθηνών, Βουκουρεστίου 8, Αθήνα

«Μαχαίρι στο κόκαλο» – Θέατρο 104

Η παράσταση από την ομάδα Θεάτρου Ça Va, σε σκηνοθεσία Βασίλη Καλφάκη παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τη σεζόν 2023-2024 με μεγάλη επιτυχία και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. Φέτος επέστρεψε για λίγες παραστάσεις.

Παίζουν: Σάντρα Λειβαδάρα και Βασίλης Καλφάκης

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Σάββατο 18:15 και Κυριακή 21:00

Θέατρο 104. Στάση Μετρό: «Κεραμεικός»