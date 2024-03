Ο Λούης Πατσαλίδης, ο πιο δημοφιλής stand up comedian της Κύπρου, και παρουσιαστής του πρώτου σε τηλεθέαση προγράμματος του Αlpha Κύπρου, «Λούης Night Show», είναι αποφασισμένος να αναστατώσει για ακόμη μια φορά την Ελλάδα µε τον υπέρμετρο αυθορμητισμό και το ΧΧL χιούμορ του.

Μετά την επιτυχημένη περιοδεία της παράστασης «Made in Cyprus» σε Ελλάδα, Αγγλία, Βέλγιο, Ολλανδία και Καναδά και τις sold out εμφανίσεις του µε τον Αλέξανδρο Tσουβέλα σε Ελλάδα και Κύπρο την περσινή σεζόν, ο Λούης Πατσαλίδης παρουσιάζει την καινούργια του stand up παράσταση «ΠΛΗΝ 30» σε μια περιοδεία ανά την Ελλάδα και υπόσχεται να μας κάνει να γελάσουμε μέχρι δακρύων.

Με τον εκρηκτικό του χαρακτήρα, το ανατρεπτικό χιούμορ και τον καυστικό του λόγο, ο δημοφιλής κωμικός δεν αφήνει τίποτα ασχολίαστο. Το μενού του είναι πληθωρικό, όπως άλλωστε και ο ίδιος.

Save the date:

Θεσσαλονίκη: Δευτέρα 4 Μαρτίου | Θέατρο Αυλαία

Λάρισα: Τρίτη 5 Μαρτίου | Victoria Cinema

Αθήνα: Τετάρτη 6 Μαρτίου | Θέατρο ΑΛΦΑ

Πάτρα: Παρασκευή 8 Μαρτίου | Θέατρο Αct

Καλαμάτα: Σάββατο 9 Μαρτίου |Αμφιθεατρο Εργατικού Κέντρου