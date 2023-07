Έρχεται στη μεγάλη οθόνη για τη ζωή του Bob Marley, που έγραψε ιστορία στη μουσική. Στην ταινία Bob Marley: One Love, σε παραγωγή της Paramount Pictures, ο Kingsley Ben-Adir (One Night in Miami, Secret Invasion) θα υποδυθεί τον θρύλο της ρέγκε.

Στο πλάι του βρίσκεται η Lashana Lynch (No Time To Die) παίζοντας τη σύζυγο του Μάρλεϊ, Ρίτα. H πρώτη ματιά στην ταινία δίνεται μέσα από ένα χορταστικό σχεδόν 3 λεπτών trailer που στο ύφος του θυμίζει αρκετά άλλες βιογραφικές ταινίες τεράστιων μουσικών καλλιτεχνών όπως το Rocketman (για τον Elton John) και το βραβευμένο με Όσκαρ, Bohemian Rhapsody για τον Freddie Mercury και το συγκρότημα των Queen.

Η ταινία θα χρονολογήσει το ξεκίνημά του στην γενέτειρά του τη Τζαμάικα μέχρι την άνοδό του ως παγκόσμιο σταρ και εμβληματική φιγούρα της εποχής, αλλά μέχρι και την απόπειρα δολοφονίας που είχε γίνει και από την οποία επέζησε.

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Reinaldo Marcus Green που είχε αναλάβει το οσκαρικό “King Richard” με τον Will Smith. Το σενάριο έγραψαν οι Zach Baylin, Frank E. Flowers και Terence Winter, ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι ο γιος του Μπομπ Μάρλεϊ, ο Ziggy Marley συμμετέχει ως παραγωγός. Παίζουν επίσης οι: James Norton, Michael Gandolfini και Ncuti Gatwa.