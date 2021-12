AC/DC: Ο εκπληκτικός τρόπος που η μουσική τους χρησιμοποιείται από ιατρικούς ερευνητές

Το αυστραλιανό ροκ συγκρότημα AC/DC ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή συγκροτήματα στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και του ’80. Επιτυχίες όπως τα «Highway to Hell», «It’s a Long Way to the Top» και «You Shook Me All Night Long» έκαναν τους θαυμαστές τους να χάνουν τη λογική τους. Ωστόσο, ένα από τα τραγούδια του θρυλικού συγκροτήματος χρησιμοποιείται με εκπληκτικό τρόπο από ιατρικούς ερευνητές.

Πιο συγκεκριμένα το «Thunderstruck» έχει φτάσει στον τομέα της ιατρικής επιστήμης, καθώς ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Αυστραλίας ανακάλυψαν ότι το να παίζεις ροκ μουσική ενώ χορηγείς φάρμακα κατά τη διάρκεια χημειοθεραπειών κάνει τη διαδικασία πιο αποτελεσματική, αναφέρει το grunge.com.

Ο ανώτερος ερευνητής Nico Voelcker είπε, λοιπόν, ότι χρησιμοποίησαν το τραγούδι των AC/DC «Thunderstruck» κατά τη διάρκεια μιας μελέτης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επικάλυψη ενός μικροσωματιδίου είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να παραδοθεί η βέλτιστη ποσότητα φαρμάκων σε ένα καρκινικό κύτταρο. Τα μικροσωματίδια είναι πορώδη από τη φύση τους, έτσι οι ερευνητές δημιούργησαν μια επίστρωση που μοιάζει με τεφλόν για να εξασφαλίσουν ότι τα φάρμακα δεν διαφεύγουν. Τυπικά, το πλάσμα αναφλέγεται στην επιφάνεια ενός σωματιδίου για να δημιουργηθεί μια επικάλυψη. Ωστόσο, αυτό καλύπτει μόνο τη μία πλευρά και αφήνει την άλλη ανοιχτή. Και σε αυτό το σημείο είναι που κάνει την εμφάνισή της η ροκ μουσική.

Οι ερευνητές, λοιπόν, ανακάλυψαν ότι οι δονήσεις της ροκ μουσικής έκαναν τα σωματίδια να αναπηδούν πάνω-κάτω, πράγμα που καλύπτει αποτελεσματικά το σύνολο του σωματιδίου. Μέχρι στιγμής, η διαδικασία έχει χρησιμοποιηθεί μόνο σε φάρμακα χημειοθεραπείας, αλλά ο Voelcker δήλωσε ότι έχει μεγάλη πιθανότητα να είναι αποτελεσματική και για άλλες θεραπείες.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η αναπαραγωγή του «Thunderstruck» μέσω των δυνατών ηχείων αύξησε την αποτελεσματικότητα της παροχής φαρμάκων. «Η επικάλυψη είχε ως αποτέλεσμα μια σημαντικά πιο αργή απελευθέρωση του κυτταροτοξικού φαρμάκου και αυτό το αποτέλεσμα συσχετίστηκε θετικά με τους χρόνους επικάλυψης του πολυμερούς πλάσματος, που κυμαίνονταν από 2 φορές έως και περισσότερο από 100 φορές», αναφέρει το grunge.com. Η επικάλυψη είχε ως αποτέλεσμα τη βελτιωμένη παροχή φαρμάκων απευθείας στα καρκινικά κύτταρα.

Βασισμένος σε πειράματα, ο καθηγητής Nico Voelcker είπε ότι η hard rock μουσική «δούλεψε ιδιαίτερα καλά». Ωστόσο, επέλεξαν συγκεκριμένα το «Thunderstruck», καθώς είχε σχέση με την έρευνα που διεξήγαγαν. «Το πλάσμα είναι το τέταρτο στάδιο της ύλης. Χρησιμοποιήσαμε ένα κρύο πλάσμα, αλλά ένα παράδειγμα θερμού πλάσματος θα ήταν οι ακτίνες του κεραυνού. Καταλήξαμε να χρησιμοποιήσουμε το Thunderstruck επειδή μας άρεσε ο τρόπος που συνέδεε τον κεραυνό και το αέριο πλάσματος», είπε ο Voelcker, σύμφωνα με το grunge.com. Η ομάδα του, μάλιστα, έχει προχωρήσει στην επόμενη φάση της έρευνάς της για να δει εάν τα ίδια αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν με άλλους τύπους φαρμάκων.