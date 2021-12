Το O/Purist, το πιο cool ελληνικό ποτό που δημιούργησαν 10 κορυφαίοι, Έλληνες bartenders με σκοπό να βάλουν το τσίπουρο δυναμικά στα καλύτερα bar του κόσμου, φοράει τα γιορτινά του και μας προσκαλεί στην πιο φαντασμαγορική ενέργεια της σεζόν, κερνώντας μας το δεύτερο cocktail!

Από τις 11 Δεκεμβρίου και για όλη την διάρκεια των γιορτών, 70 bar σε όλη την Ελλάδα, γεμίζουν με εντυπωσιακούς καρυοθραύστες και στολισμένα στεφάνια. Γαρνίρουν τα ποτά τους με Candy Canes και μας χαρίζουν αυτοκόλλητα. Δημιουργούν πεντανόστιμα cocktail με O/Purist και μας προτείνουν να τα ανακαλύψουμε, κάθε μέρα, κάθε βράδυ!

Επιπλέον, το O/Purist, παραμένοντας πιστό στις αρχές του για προσφορά στην ευρύτερη κοινότητα, φέτος τις γιορτές συνεργάζεται με την ΜΚΟ “Ο Άλλος Άνθρωπος” και προσφέρει γεύμα σε 600 συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Τα –Santa Approved- O/Purist Cocktails που θα βρεις στα 70 καλύτερα bar σε όλη την Ελλάδα

O/Purist Bramble

O/Purist

Χυμός λεμονιού

Crème de Mure

Rudolph’s Nose

O/purist

Cherry Soda ή Grapefruit Soda

Candy Cane

Τα bar που συμμετέχουν στην ενέργεια

Αττική:

360 Cocktail Bar, Αθήνα

42 Bar Athens, Αθήνα

7 Jokers, Αθήνα

A for Athens, Αθήνα

Art of Bragi, Πειραιάς

Baba Au Rum, Αθήνα

Baradin, Νέα Φιλαδέλφεια

Barbas, Αιγάλεω

Barreldier, Αθήνα

Barro Negro, Αθήνα

Bonco, Περιστέρι

Canteen, Άλιμος

Contrabado, Αθήνα

Cube, Νέα Ιωνία

Don Moskios, Νέα Κηφισιά

Frater & Soror, ΑΘήνα

Geppetto, Αθήνα

Hide & Seek, Χαλάνδρι

Holy Spirit, Γλυφάδα

Horizon, Πειραιάς

Ipitou, Αθήνα

Kowalski, Αθήνα

Kukos, Αθήνα

L’ ovelha Negra, Καλλιθέα

Luv & Roll, Αθήνα

Macellarie, Κηφισιά

Madeira, Νέο Ηράκλειο

Mai Tai, Κολωνάκι

Mr. Fox, Γλυφάδα

Norma, Περιστέρι

Odori Vermuteria di Atene, Αθήνα

Okio, Πειραιάς

Oldies, Άγιοι Ανάργυροι

Omnivore, Αθήνα

Page, Πετρούπολη

Piza Piza, Κουκάκι

Rockfellas, Πειραιάς

Spoiled Bar, Δάφνη

Suerte, Νέα Ερυθραία

The Bar in front of the Bar, Αθήνα

The Clumsies, Αθήνα

The Coal Mine, Περιστέρι

Tiki Athens, Αθήνα

Upupa Epops, Πετράλωνα

Veniero, Κηφισιά

Διακοπές στον Άλιμο, Άλιμος

Ιβίσκος, Αθήνα

Το Λοκάλι, Αθήνα

Θεσσαλονίκη:

Casablanca Social Club

Nectar Distillery

Thermaikos

Vogatsikou 3

Γορίλας

Ξάνθη: Bahamas

Τρίκαλα: Bittersweet, Τρίκαλα

Βόλος: Grappa Vino & Aperitivo, Grooove

Γιάννενα: Blue Gin

Xανιά: Boheme

Χαλκιδική: Gust

Αγόριανη: Le Grand Challet

Ρόδος: Boheme

Κάστος: Μύλος

