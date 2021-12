Το 2021 φεύγει αλλά υπόσχεται να αφήσει το τηλεοπτικό του στίγμα στους φανς των σειρών. Ο Δεκέμβρης είναι ένας δυνατός μήνας γεμάτος νέες σειρές αλλά νέους κύκλους επεισοδίων δημοφιλών αγαπημένων σειρών. Ξεκινάμε με Lost in Space, La Casa de Papel συνεχίζουμε με τα νέα επεισόδια του Sex and the City προχωράμε στο The Witcher με την χρονιά να κλείνει πανηγυρικά με Cobra Kai και The Book of Boba Fett.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά το πρόγραμμα όπως δημοσιεύθηκε στο lordoftheseries.gr

Δεκέμβριος 1 – It’s Always Sunny in Philadelphia – FXX

– It’s Always Sunny in Philadelphia – FXX Δεκέμβριος 1 – Lost in Space – Netflix

– Lost in Space – Netflix Δεκέμβριος 2 – Queen of the Universe – Paramount+

– Queen of the Universe – Paramount+ Δεκέμβριος 3 – Money Heist – Netflix

– Money Heist – Netflix Δεκέμβριος 3 – Jurassic World: Camp Cretaceous – Netflix

– Jurassic World: Camp Cretaceous – Netflix Δεκέμβριος 3 – Pen15 – Hulu

– Pen15 – Hulu Δεκέμβριος 3 – Alex Rider I- MDb TV

Δεκέμβριος 6 – Landscaper – HBO

– Landscaper – HBO Δεκέμβριος 8 – Welcome to Earth – Disney+

– Welcome to Earth – Disney+ Δεκέμβριος 9 – And Just Like That… – HBO Max

– And Just Like That… – HBO Max Δεκέμβριος 9 – Anne Boleyn – AMC+

Δεκέμβριος 10 – The Expanse – Amazon Prime

– The Expanse – Amazon Prime Δεκέμβριος 10 – Crossing Swords – Hulu

– Crossing Swords – Hulu Δεκέμβριος 15 – Young Rock Holiday Special – NBC

– Young Rock Holiday Special – NBC Δεκέμβριος 16 – Station Eleven – HBO Max

– Station Eleven – HBO Max Δεκέμβριος 16 – Firebite – AMC+

– Firebite – AMC+ Δεκέμβριος 17 – The Witcher – Netflix

– The Witcher – Netflix Δεκέμβριος 17 – With Love – Amazon Prime

Δεκέμβριος 19 – 1883 – Paramount+

– 1883 – Paramount+ Δεκέμβριος 20 – Dynasty – The CW

– Dynasty – The CW Δεκέμβριος 22 – Emily in Paris – Netflix

– Emily in Paris – Netflix Δεκέμβριος 23 – Dragons: The Nine Realms – Hulu

Δεκέμβριος 26 – Claws – TNT

– Claws – TNT Δεκέμβριος 26 – Letterkenny – Hulu

– Letterkenny – Hulu Δεκέμβριος 29 – The Book of Boba Fett – Disney+