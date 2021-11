Παραμένοντας πιστός στην γιορτινή του παράδοση που ακολουθεί εδώ τα τελευταία δέκα χρόνια, ο Μπιλ Γκέιτς πρότεινε και φέτος πέντε βιβλία που ο ίδιος διάβασε και τα συστήνει σε όλους για την περίοδο των χριστουγεννιάτικων διακοπών, όπως αναφέρει το Forbes.

«Όταν ήμουν παιδί, είχα εμμονή με την επιστημονική φαντασία. Ο Πολ Άλεν κι εγώ θα περνούσαμε αμέτρητες ώρες συζητώντας την τριλογία του Ισαάκ Ασίμοφ, Foundation. Διάβασα όλα τα βιβλία του Εντγκαρ Ράις Μπάροουζ [Edgar Rice Burroughs] και του Ρόμπερτ Χάινλάιν [Robert Heinlein]. Το “The Moon Is a Harsh Mistress” ήταν ένα από τα αγαπημένα μου. Υπάρχει κάτι το τόσο συναρπαστικό για μένα σε αυτές τις ιστορίες που έσπρωχναν τα όρια του τι είναι πιθανό» γράφει στο μπλογκ του ο μεγιστάνας.

«Καθώς μεγάλωνα, ξεκίνησα να διαβάζω πολλά βιβλία που δεν ήταν φαντασίας. Με ενδιέφεραν ακόμα τα βιβλία που εξερευνούσαν τις επιπλοκές της καινοτομίας, αλλά ένιωθα πως ήταν πιο σημαντικό να μάθω κάτι για τον πραγματικό κόσμο στην πορεία. Τελευταία, ωστόσο, πιάνω τον εαυτό μου να προσελκύεται στο είδος των βιβλίων που θα αγαπούσα ως παιδί.

«Η λίστα ανάγνωσης για τις διακοπές περιλαμβάνει φέτος δύο εκπληκτικές ιστορίες επιστημονικής φαντασίας. Η μία, συμβαίνει 12 έτη φωτός μακριά από τον ήλιο μας και η άλλη εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και οι δύο με κάνουν να σκέφτομαι πως οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις», γράφει ο ίδιος εμφατικά, προσθέτοντας με νόημα:

«Συμπεριέλαβα και δύο βιβλία για την αιχμή της επιστήμης και μία νουβέλα που με βοήθησε να δω μέσα από νέο πρίσμα μία από τις πιο σημαντικές φιγούρες τις ιστορίας. Διάβασα πολλά εξαιρετικά βιβλία φέτος, μεταξύ των οποίων και το τελευταίο του Τζον Ντόερ [John Doerr] για την κλιματική αλλαγή, αλλά αυτά είναι κάποια από τα αγαπημένα μου…

Τα αγαπημενα του βιβλία του Μπιλ Γκέιτς

-A Thousand Brains: A New Theory of Intelligence, του Jeff Hawkins. «Λίγα πράγματα έχουν αιχμαλωτίσει την φαντασία συγγραφέων επιστημονικής φαντασίας, όσο η τεχνητή νοημοσύνη. Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα για το τι απαιτείται για την δημιουργία ενός πραγματικού συστήματος ΑΙ, αυτό το βιβλίο αφηγείται μια συναρπαστική θεωρία.»

-The Code Breaker: Jennifer Doudna, Gene Editing, and the Future of the Human Race, του Walter Isaacson. «Το σύστημα CRISPR γονιδιακής διαμόρφωσης είναι ένα από τα πιο κουλ και ίσως πιο επιδραστικά επιστημονικά επιτεύγματα της τελευταίας δεκαετίας. Είμαι εξοικειωμένος με αυτό λόγω της δουλειάς μου στο ίδρυμα – χρηματοδοτούμε μία σειρά από πρότζεκτ που κάνουν χρήση αυτής της τεχνολογίας – αλλά και πάλι έμαθα πολλά από το κατανοητό βιβλίο για αυτή την ανακάλυψη της βραβευμένης με νόμπελ βιοχημικού Jennifer Doudna».

-Klara and the Sun, του Kazuo Ishiguro. «Λατρεύω τις καλές ιστορίες για ρομπότ και το βιβλίο του Ishiguro για έναν «τεχνητό φίλο» ενός άρρωστου κοριτσιού δεν αποτελεί εξαίρεση. Αν και λαμβάνει χώρα σε ένα δυστοπικό μέλλον, τα ρομπότ δεν είναι δύναμη του κακού και, αντίθετα, υπηρετούν ως σύντροφοι που κάνουν παρέα στους ανθρώπους. Αυτό το βιβλίο με έκανε να αναρωτηθώ πώς θα ήταν η ζωή με πανέξυπνα ρομπότ και αν θα συμπεριφερθούμε σε αυτού του τύπου τις μηχανές ως συσκευές τεχνολογίας ή ως κάτι παραπάνω».

-Hamnet, της Maggie O’Farrell. «Αν είστε φαν του Σαίξπηρ τότε θα αγαπήσετε αυτό το συγκινητικό βιβλίο για το πως η προσωπική του ζωή μπορεί να επηρέασε τη συγγραφή ενός εκ των πιο διάσημων έργων του. Η O’Farrell αφηγείται την ιστορία της, βασιζόμενη στα δύο στοιχεία που ξέρουμε ότι είναι αλήθεια για τον «Βάρδο»: ο γιος του Hamnet πέθανε σε ηλικία 11 ετών και, λίγα χρόνια αργότερα, ο Σαίξπηρ έγραψε την τραγωδία του Άμλετ».

-Project Hail Mary, του Andy Weir. «Όπως οι περισσότεροι, έμαθα την γραφή του Weir μέσα από το The Martian. Το τελευταίο του βιβλίο είναι μία τρελή ιστορία για έναν δάσκαλο λυκείου που ξυπνά σε διαφορετικό αστρικό σύστημα, χωρίς καμία ανάμνηση για το πώς βρέθηκε εκεί. Η υπόλοιποι ιστορία είναι πώς χρησιμοποίησε την επιστήμη και τη μηχανική για να «σώσει την ημέρα». Είναι ευχάριστο και το τελείωσα μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο».