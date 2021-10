Τα τραγούδια και η ιστορία της ζωής του αείμνηστου Τζαμαϊκανού ρέγκε σταρ Μπομπ Μάρλεϊ έρχονται στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου σε ένα νέο μιούζικαλ που γιορτάζει την κληρονομιά του.

Το «Get Up, Stand Up! The Bob Marley Musical», που κάνει πρεμιέρα στο Lyric Theatre αυτόν τον μήνα, ακολουθεί την άνοδο του Μάρλεϊ από τα γκέτο του Κίνγκστον στη διεθνή μουσική σκηνή.

Γεννημένος το 1945 στην αγροτική Τζαμαϊκανή πόλη Νάιν Μάιλ, ο Μάρλεϊ έγινε παγκόσμιος σούπερ σταρ με επιτυχίες όπως τα «No Woman, No Cry», «One Love» και «I Shot the Sheriff». Πέθανε από καρκίνο μελανώματος το 1981 σε ηλικία 36 ετών.

«Προσπαθούμε πραγματικά να δείξουμε την καρδιά του ανθρώπου και γιατί έκανε τις επιλογές που έκανε», δήλωσε ο διευθυντής της παράστασης, Κλιντ Ντάιερ, στο Reuters σε προεπισκόπηση Τύπου την Πέμπτη.

«Οι πολιτικές του τάσεις ήταν απόρροια της κοινωνικής κατάστασής του. Και έτσι προσπαθούμε να δώσουμε το πλαίσιο μέσα από το οποίο γεννήθηκε ένας τριτοκοσμικός παγκόσμιος σούπερ σταρ» πρόσθεσε.

Ο Βρετανός ηθοποιός και θεατρικός συγγραφέας Αρίνζε Κένε παίζει τον Μάρλεϊ, φορώντας τα σήματα κατατεθέν του και εμφανίζοντας τις κινήσεις και τους τρόπους που μελέτησε σε αρχεία βίντεο και φωτογραφίες. Η ανάληψη του ρόλου ήταν εκφοβιστική, αλλά ο Κένε είπε άρπαξε την ευκαιρία να πει την ιστορία ενός από τους παιδικούς του ήρωες.

Ήταν εξίσου ενθουσιασμένος που επέστρεψε στη σκηνή μετά την πανδημία του COVID-19 που έκλεισε τα θέατρα σε όλη τη χώρα.

«Δεν υπάρχει τίποτα σαν τη ζωντανή παράσταση, ξέρετε, κρατήστε το Netflix, το Amazon και το Hulus και οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν συγκρίνεται με τίποτα το να βρίσκεστε εδώ και να το βλέπετε ζωντανά, μια παράσταση που δεν μπορεί να επαναληφθεί».

Το «Get Up, Stand Up! The Bob Marley Musical», το οποίο γράφτηκε από τον Λι Χολ, ξεκίνησε με προεπισκοπήσεις στο Λυρικό Θέατρο την 1η Οκτωβρίου, με την επίσημη βραδιά έναρξης της παράστασης να έχει οριστεί για τις 20 Οκτωβρίου.