Κανείς δεν μπορεί να πει όχι σε έναν παγωμένο εσπρέσο ή τον αγαπημένο του καφέ, για μια γερή δόση καφεΐνης. Όταν αυτός, μάλιστα, συνοδεύεται και από ένα κομμάτι ολόφρεσκου και λαχταριστού γλυκού τότε μιλάμε για ένα «δίδυμο» που σκοτώνει, και σίγουρα όλοι θα θέλανε να πέσουν θύμα τους! Δείτε, λοιπόν, τέσσερα από τα στέκια στην Αττική που σερβίρουν αρωματικό καφέ και γλυκές λιχουδιές και πείτε ναι στην απόλαυση χωρίς ενοχές.

Check Me Social Hub

Αν αναζητάτε το ιδανικό στέκι στην καρδιά της Κηφισιάς για να απολαύσετε τον καφέ σας συνοδεία κάποιου λαχταριστού γλυκού (όπως και αυτό που βλέπετε στη φωτογραφία) τότε η επιλογή μοιάζει με μονόδρομο και δεν είναι άλλη από το all day Check Me Social Hub επί της κεντρικής Αργυροπούλου (νο 12, τηλ. 210 8010494). Πρόκειται για ένα στέκι που έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του κοινού για τον εξαιρετικό καφέ από εκλεκτά χαρμάνια, το πλούσιο και λαχταριστό brunch, και φυσικά τα cocktails για όλα τα γούστα, παρασκευασμένα μόνο με φρέσκες πρώτες ύλες. Ο πλούσιος κατάλογος του έχει διαμορφωθεί για όλες τις ώρες της ημέρας και είναι ενημερωμένος με γλυκά που θα σας κάνουν να γλείφετε τα δάχτυλά σας, σαλάτες και ζυμαρικά. Στα συν η ενημερωμένη wine list. Στα όσα σίγουρα κερδίζουν τις εντυπώσεις, πέρα από τη φιλική εξυπηρέτηση και την οικεία ατμόσφαιρα, το γεγονός ότι διαθέτει και υπηρεσία delivery με ποδήλατο. Για περισσότερες δελεαστικές φωτογραφίες σαν κι αυτή μπορείτε να επισκεφτείτε τα social media του Check Me Social Hub.

Πορτατίφ

Θυμίζει πολύ ρομαντικό, παριζιάνικο bistro και μας μεταφέρει σε κάποια από τις γραφικές γωνιές της γαλλικής πρωτεύουσας κάπου στο Marais. Ο λόγος για το Πορτατίφ (Σίνα 21), στο Κολωνάκι, το οποίο κατάφερε να καθιερωθεί στη συνείδηση του κοινού ως το απόλυτο στέκι για γλυκό και καφέ. Με χαρακτηριστικό ατού του τα ολόφρεσκα, χειροποίητα γλυκά που παρασκευάζονται σε καθημερινή βάση στο εργαστήριό του, το Πορτατίφ έχει γίνει αγαπημένο στέκι στην περιοχή για γλυκές απολαύσεις χωρίς ενοχές!

Petite Fleur

Ξεχωρίζει για τη φίνα αισθητική και τη γαλλική ατμόσφαιρα και συναντάται σε διάφορες περιοχές της Αττικής, όπως και στο Χαλάνδρι (Πλατεία Ελευθερωτών 16). Φημίζεται για τη μεγάλη γκάμα σε ροφήματα σοκολάτας. Οι ιδιοκτήτες του έχουν δημιουργήσει πληθώρα συνταγών ροφημάτων σοκολάτας. Παρασκευάζονται την ώρα που τις παραγγέλνετε, για την παραγωγή τους δεν χρησιμοποιείται κανένα σιρόπι, ενώ όλα τα υλικά είναι φυσικά. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στη μεγάλη γκάμα σε ποικιλίες τσαγιού και χαρμάνια ποιοτικού καφέ. Συνοδέψτε την παραγγελία σας με κάποιο από τα (λίγα και καλά) γλυκά του καταλόγου.

Artisanal

Η παριζιάνικη φινέτσα και τα art deco διακοσμητικά στοιχεία δημιουργούν ένα μοναδικής αισθητικής σκηνικό, με άκρως θεατρικό χαρακτήρα που σίγουρα θα κεντρίσει το ενδιαφέρον σας, μεταφέροντάς σας σε κάποια από τις γραφικές γειτονιές της γαλλικής πρωτεύουσας. Το Artisanal (Ζηρίνη 2) στην Κηφισιά δημιουργήθηκε για να προσφέρει μια μοναδική all day εμπειρία και μέχρι στιγμής τα καταφέρνει με μεγάλη επιτυχία. Κάτω από το γυάλινο αίθριο απολαύστε αρωματικό καφέ και ολόφρεσκα γλυκά ή προτιμήστε την εντυπωσιακή μπάρα για ένα ποτήρι κρασί (διαθέτει ενημερωμένη wine list) ή κάποιο από τα εξαιρετικά cocktails του. Το Artisanal αποτελεί, επίσης, ιδανική επιλογή και για ένα γεύμα ή δείπνο με δημιουργικές προτάσεις της μεσογειακής κουζίνας.