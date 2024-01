Η αλήθεια είναι πως οι ρομαντικές κομεντί δεν προκαλούν τον ίδιο ενθουσιασμό στο σινεφίλ κοινό, με το παρελθόν. Όχι ότι έχουν γυρίσει κι εντελώς την πλάτη τους σε αυτό το είδος, αλλά σίγoυρα δεν προκαλούν αυτό το «πετάρισμα», όπως έκαναν τις περασμένες δεκαετίες εμβληματικές ταινίες, όπως για παράδειγμα το Pretty Woman.

Γι’ αυτό κι έχει κινήσει το ενδιαφέρον η νέα ταινία «Anyone But You», ελληνιστί «Λατρεύω να σε μισώ», η οποία κάνει θραύση στο ΤικΤοκ, με τους χρήστες να μιλούν για «μία από τις καλύτερες ταινίες της δεκαετίας». Μια ματιά αν ρίξετε στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, θα διπαιστώσετε τον παροξυσμό για τη νέα ρομαντική κομεντί -στην Ελλάδα θα κάνει πρεμιέρα στις 8 Φεβρουαρίου-, με το hashtag #anyonebutyou να έχει ξεπεράσει τις 1,5 δισεκατομμύρια προβολές. Αλλά και στο box office, μέχρι στιγμής έχει εισπράξεις πάνω από 126 εκατ.δολάρια.

Η υπόθεση της ταινίας

Η Sydney Sweeney (Euphoria) και ο Glen Powell (Top Gun: Maverick) είναι το καυτό ερωτικό δίδυµο σε µία τολµηρή ροµαντική κωµωδία, που εµπνέεται από τo έργο του Σαίξπηρ «Πολύ κακό για το τίποτα». Η Bea (Sydney Sweeney) και ο Ben (Glen Powell) µοιάζουν να είναι το τέλειο ζευγάρι, αλλά µετά από ένα one night stand πριν χρόνια, τα µεθεόρτια ήταν σκέτη καταστροφή και από τότε µισιούνται.

Όχι, δεν µισιούνται απλώς. Είναι ορκισµένοι εχθροί και το δείχνουν µε κάθε ευκαιρία, ενώ δεν διστάζουν καµιά φορά να το φτάσουν ακόµα και στα άκρα. Όµως η µοίρα τούς φέρνει κοντά ως καλεσµένους στον ίδιο γάµο κι αν δεν συνέλθουν, θα τα κάνουν µαντάρα σε βάρος όλων. Η Bea βρίσκει τη λύση: θα υποδυθούν ότι είναι ζευγάρι.

Το «μυστικό» της επιτυχίας

«Η ταινία είναι ακραία διασκεδαστική», λέει η Sweeney. «Είναι σέξι, αστεία, αθυρόστοµη, διαδραµατίζεται σε πανέµορφα µέρη και έχει εκπληκτικό καστ. Τι άλλο να ζητήσεις;». Σε σκηνοθεσία του Will Gluck, η ταινία ήταν µία ευκαιρία να γίνει µία πολύ αστεία ροµαντική κωµωδία. «Είναι οι δύο πιο απίθανοι ηθοποιοί µε τους οποίους έχω συνεργαστεί» λέει ο Gluck. «Τους βάζεις στη µεγάλη οθόνη µαζί και συµβαίνει κάτι µαγικό».

«Όσο κι αν η Bea µισεί τον Ben, και τούµπαλιν, είναι σηµαντικό για την Bea να µην καταστρέψει τον γάµο της αδελφής της. Οπότε καταστρώνει ένα σχέδιο: αυτοί οι δύο άνθρωποι που µισιούνται θα υποδυθούν ότι αρέσει ο ένας στον άλλον», εξηγεί η Sweeney. «Αλλά στην πορεία, αρχίζουν να ερωτεύονται στα αλήθεια, χωρίς να το παραδέχονται».

Φυσικά, δεν αργεί ο καιρός που αρχίζουν να µπλέκουν άσχηµα. «Καµιά φορά, αναρωτιέµαι αν ο Will (Gluck) έτριβε τα χέρια του, σκεπτόµενος όλες τις αµήχανες καταστάσεις και τα τρελά πράγµατα που θα µας έβαζε να κάνουµε µε τον Glen», συνεχίζει η Sweeney. «Από την άλλη, ήταν απίθανα αστεία εµπειρία. Οπότε το κάναµε. Ευχαριστούµε, Will!».

Την ίδια στιγµή, η Sweeney λέει ότι το σενάριο έδωσε την ευκαιρία να παίξουν αληθινούς χαρακτήρες που ερωτεύονται, ενώ το παλεύουν σε κάθε βήµα. «Το βλέπουµε συνέχεια, οι άνθρωποι φοβούνται να είναι ευάλωτοι, να ανοίγονται σε κάποιον άλλο, οπότε σαµποτάρουν τις καλύτερες σχέσεις τους», επισηµαίνει η πρωταγωνίστρια. «Η Bea και ο Ben συνδέονται βαθιά και αληθινά και κάνουν τα πάντα για να το αρνηθούν, µέχρι που δεν µπορούν πια».

Η ταινία άρχισε να διαµορφώνεται όχι µόνο όταν η Sweeney συµφώνησε να πρωταγωνιστήσει, αλλά όταν έγινε executive producer της ταινίας. Εκείνη ήταν που έπεισε τον Gluck να αναλάβει τα σκηνοθετικά ηνία. «Έχει σκηνοθετήσει εµβληµατικές ροµαντικές κοµεντί µε τις οποίες µεγάλωσα και είχα ενθουσιαστεί µε την ιδέα να συνεργαστώ µαζί του σε αυτή την ταινία», λέει η Sweeney. «Είναι τόσο ιδιόρρυθµός µε τον τρόπο του. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε να χαλιναγωγήσει αυτό το χάος µε το καστ. Γίναµε σαν κατασκήνωση, ήταν σκέτη απόλαυση».

Ο Gluck λέει ότι η Sweeney όχι µόνο τον έπεισε να αναλάβει τη σκηνοθεσία, αλλά έπεισε και τον Powell να είναι ο συµπρωταγωνιστής της. «Η Sydney διάλεξε τον Glen από την αρχή», λέει ο Gluck. « Ήταν ένα πολύ ελκυστικό ζευγάρι στα µάτια µου. Σε µία ροµαντική κοµεντί, όλη η ταινία βασίζεται στη χηµεία, οπότε ήταν σηµαντικό να τη νιώθουµε».

Ο Gluck πλαισιώνει τη Sweeney και τον Powell µε µία οµάδα ανερχόµενων σταρ και γνωστών ηθοποιών µε ιδιαίτερο ταλέντο στην κωµωδία. Το κλειδί ήταν το γεγονός ότι βλέπουµε διαφορετικά ζευγάρια σε διαφορετικά στάδια της σχέσης τους, δίνοντας στην Bea και τον Ben διαφορετικά µοντέλα του πώς θα έµοιαζε η ψεύτικη σχέση τους.

Η Bea και ο Ben είναι καλεσµένοι στον επικείµενο γάµο της Claudia (Alexandra Shipp) και της Halle (Hadley Robinson) –ένας γάµος µόνο για τους κολλητούς και την οικογένεια. Οι δύο νύφες συµπληρώνουν η µία την άλλη, καθώς η Claudia είναι προσγειωµένη και λίγο σφιγµένη, ενώ η Halle είναι ένα ελεύθερο πνεύµα. Όταν οι συνεχείς τσακωµοί της Bea και του Ben απειλούν τον γάµο, είναι η Claudia που πυροδοτεί το τρελό σχέδιο στο µυαλό της Bea. «Δεν πιστεύω ότι είναι υπερβολικό να το ζητήσεις στον γάµο σου», εξηγεί η Shipp. «Η Claudia θέλει να ηρεµήσουν για να επικεντρωθούν όλοι εκεί που πρέπει, δηλαδή στην ίδια και την αρραβωνιαστικιά της και το κάλεσµα να εξελιχθεί σε ένα αξέχαστο Σαββατοκύριακο. Οπότε όταν η Bea πείθει τον Ben για το τέχνασµα, η Claudia δεν θα µπορούσε να είναι πιο ευτυχής που επιτέλους συνήλθαν».

Τον ρόλο του κολλητού του Ben, του Pete, που είναι αδελφός της Claudia, υποδύεται ο ανερχόµενος σταρ και ράπερ GaTa. Ο Pete και ο Ben είναι τα άκρα αντίθετα. Ο Ben είναι άτοµο της δράσης, ενώ ο Pete είναι πιο εγκεφαλικός, του αρέσει η τέχνη, η µουσική, οι ξένες γλώσσες, αλλά ζει τη ζωή στο έπακρο και διακατέχεται από θετική ενέργεια. Ο GaTa λέει: «Ο Pete είναι πιο συγκεντρωµένος, πιο πειθαρχηµένος από τον Ben. Είµαστε διαφορετικοί, προερχόµαστε από διαφορετικές οικογένειες, αλλά συνδεόµαστε γιατί είµαστε και οι δύο θετικοί άνθρωποι».

Παραλειπόμενα από την ταινία

Η Sydney Sweeney περιγράφει την πρώτη της γνωριµία µε τον συµπρωταγωνιστή της Glen Powell: «Fun fact: συνάντησα τον Glen στη σκηνή των βραβείων του MTV – µου έδωσε ένα βραβείο. Θυµάµαι να πηγαίνω προς το µέρος τους και να αναρωτιέµαι «ποιος είναι αυτός ο τύπος;» λέει η Sweeney γελώντας. «και όταν ψάχναµε ηθοποιούς για την ταινία, ήταν στην κορυφή της λίστας µου. Δεν µπορούσα να ξεχάσω την πρώτη µας συνάντηση. Ήταν σκέτη απόλαυση να δουλεύω µαζί του, αστειευόταν όλη την ώρα και έκανε συνέχεια γυµναστική. 24 ώρες το 24ωρο, κάθε µέρα, από πάνω µου, δίπλα µου, πίσω µου, έκανε κάµψεις. Ήταν το πιο τρελό πράγµα!», λέει.

Δεδοµένου ότι στην ταινία έπαιζαν δύο βετεράνοι των ροµαντικών κοµεντί, οι Dermot Mulroney και Rachel Griffiths που είχαν µοιραστεί την οθόνη στη θρυλική ταινία «Ο Γάµος του Καλύτερου µου Φίλου», το καστ συγκεντρώθηκε για να πάρει έµπνευση και είδε την ταινία. «Αφού την είδαµε όλοι µαζί, ο Dermot µε κοίταξε και µου είπε να πάρω αυτή τη δουλειά στα σοβαρά, γιατί σε µία ροµαντική κοµεντί εκπροσωπείς τον έρωτα στα µάτια του θεατή. Μου ζήτησε να µην το πάρω ελαφριά, γιατί αν µπορεί να εκπροσωπείς τον έρωτα στις ταινίες, αυτό είναι το πιο όµορφο πράγµα στον κόσµο» λέει ο Glen Powell.

Η ταινία γυρίστηκε σε όλο το Σίδνεϊ και φιλοξενεί εµβληµατικές τοποθεσίες όπως την Όπερα και τη Γέφυρα του Σίδνεϊ. Σκηνές γυρίστηκαν στην εντυπωσιακή ακτή Bondi και στο Palm Beach. Η οµάδα κατάφερε να κάνει γύρισµα για επτά νύχτες σε πολυτελές γιοτ καθώς έπλεε στο εµβληµατικό λιµάνι του Σίδνεϊ.

Πληροφορίες ταινίας

Σενάριο: Ilana Wolpert, Will Gluck

Σκηνοθεσία: Will Gluck

Παίζουν: Sydney Sweeney, Glen Powell, Alexandra Shipp, GaTa, Hadley Robinson, Michelle Hurd, Dermot Mulroney, Darren Barnet, Bryan Brown, Rachel Griffiths, Charlee Fraser, Joe Davidson

Διάρκεια: 103’

8 Φεβρουαρίου στους κινηµατογράφους από τη Feelgood