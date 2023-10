H Sony Pictures Television Kids ετοιμάζει μία ολοκαίνουργια τηλεοπτική σειρά που θα βασίζεται στο Stuart Little (Ποντικομικρούλης), μία ταινία που κυκλοφόρησε πριν από περίπου 24 χρόνια και γνώρισε μεγάλη επιτυχία παγκοσμίως, ενώ είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το Deadline, πρόκειται για μία animated σειρά και όχι για κάτι live-action όπως η ταινία που θα παίξουν στο Mipcom Junior, την παιδική εκδήλωση που προηγείται της κύριας Mipcom στις Κάννες της Γαλλίας μέσα στον Οκτώβριο.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για τη σειρά, αλλά θα διηγηθεί και πάλι την ιστορία της κλασσικής νουβέλας του E.B. White, με την Sony Pictures να την παρομοιάζει ως “Freaks and Geeks… but with a mouse”. Επιπλέον, δεν έχει γίνει γνωστό σε ποια υπηρεσία θα παίξει στην χώρα μας.