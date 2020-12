Την απείλησε με μαχαίρι στον δρόμο και τη βίασε σε διπλανό κτίριο

«Διεστραμμένο βιαστή» χαρακτήρισε η αστυνομία της Νέας Υόρκης τον άντρα που άρπαξε μια 19χρονη από τον δρόμο και την οδήγησε υπό την απειλή μαχαιριού σε διπλανό κτίριο, όπου τη βίασε.

Η σεξουαλική επίθεση έλαβε χώρα αργά το βράδυ της Δευτέρας σε δρόμο του Μπρούκλιν, όταν η κοπέλα περπατούσε αμέριμνη στο πεζοδρόμιο.

Ο δράσης την έπιασε από πίσω και της έβαλε το κουζινομάχαιρο στον λαιμό. Την απείλησε πως θα τη σφάξει αν αντιστεκόταν, σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας.

