Πέθανε 24χρονη influencer που μοιραζόταν στα social media τη μάχη της με την ανορεξία

Θλίψη προκαλεί ο θάνατος μιας influencer του Instagram, η οποία μοιραζόταν στα social media τη μάχη που έδινε με την ανορεξία, στα 24 της χρόνια.

Η Josi Maria από τη Γερμανία είχε δεχτεί πολλά θετικά σχόλια για το γεγονός ότι μιλούσε ανοιχτά για το θέμα που αντιμετώπιζε. Η νεαρή κοπέλα αναρτούσε φωτογραφίες από την καθημερινότητά της στα social media.

Πρόσφατα αποκάλυψε στους 135.000 ακολούθους της ότι θα έκανε ένα ταξίδι στις Κανάριες Νήσους, αλλά η μητέρα της ανακοίνωσε ότι πέθανε λίγο μετά την πτήση.

Η Josi πιστεύεται ότι πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια λόγω προβλημάτων που είχε προκαλέσει στην υγεία της η ανορεξία. Λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της είχε πει στους ακολούθους της στο Instagram ότι δεν ήθελε να είναι κάποια που θα πέθαινε από νευρική ανορεξία.

Η 24χρονη είχε ταξιδέψει με την φίλη της Vanja Rasova την οποία είχε γνωρίσει μέσω του ίντερνετ. Η 28χρονη Vanja δήλωσε στη γερμανική Bild ότι η Josi είχε πιεί δύο καφέδες πριν από την πτήση αλλά «δεν είχε φάει επί δύο ημέρες».

«Η Josi ρώτησε αν μπορούσα να την κάνω μια γρήγορη αγκαλιά και να ξαπλώσω μαζί της για μία στιγμή. Το έκανα με την ελπίδα ότι θα έτρωγε κάτι. Αποκοιμήθηκα μετά από αυτό.

Όταν ξύπνησα λίγο μετά τα μεσάνυχτα, πρόσεξα ότι δεν ανέπνεε πλέον. Προσπάθησα να την ξυπνήσω αλλά δεν τα κατάφερα και πήγα στη ρεσεψιόν για βοήθεια», είπε η φίλη της.

Η μητέρα της Josi έχει σχολιάσει στο τελευταίο ποστ της κόρης της που ανέβηκε στο Instagram πριν από τρεις εβδομάδες. «Την προηγούμενη ημέρα σε κρατούσα αγαπημένη μου στην αγκαλιά μου, πήγαμε για ψώνια και ανυπομονούσες για τα Χριστούγεννα και για τις διακοπές σου.

Το επόμενο βράδυ κοιμήθηκες ήρεμα στην αγκαλιά της φίλης σου. Η μικρή σου καρδιά απλώς έπαψε να χτυπά».

Influencer who documented her anorexia battle on social media dies aged 24 https://t.co/gGfqvR5hSF

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 21, 2020