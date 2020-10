Μυστηριώδης θάνατος μητέρας και δύο παιδιών – Βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους

Νεκρούς έβγαλαν από την οικία τους μία μητέρα και τα δυο της παιδιά οι αρχές του Δουβλίνου.

Όπως μεταδίδει το RTΕ News, η οικογένεια ζούσε εκεί εδώ και έναν χρόνο. Ήταν η 37χρονη Seema Banu, η 11χρονη κόρη της Asfira Syed και ο 6χρονος Faizan Syed.

Η ιρλανδική αστυνομία παραβίασε την πόρτα της οικίας όταν οι γείτονες θορυβήθηκαν από την απουσία της οικογένειας.

Οι τρεις τους είχαν μετακομίσει εδώ και κάποια χρόνια στην Ιρλανδία από την Ινδία. Ο πρεσβευτής της Ινδίας δήλωσε μάλιστα πως η οικογένεια της γυναίκας είναι σε κατάσταση «δυσπιστίας και σύγχυσης» για το τι ακριβώς τους συνέβη.

Ο Sandeep Kumar δήλωσε πως η πρεσβεία επικοινώνησε με τον αδερφό της Seema Banu στην Ινδία, παρέχοντας υποστήριξη στις δύσκολες αυτές στιγμές.

Dublin: School 'devastated' by deaths of mother and two children https://t.co/Lt1lyKKNJX

— BBC News (World) (@BBCWorld) October 29, 2020