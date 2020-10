Jose Padilla: Πέθανε ο «νονός» της Chillout και θρύλος του Cafe del Mar στην Ίμπιζα

Σε ηλικία 64 ετών πέθανε ο Ισπανός dj Jose Padilla, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος σύμβολο της Chillout μουσικής στο διάσημο Cafe del Mar της Ίμπιζα.

Ο θάνατος του Jose Padilla, ο οποίος έπασχε από καρκίνο του παχέος εντέρου σύμφωνα με τον Guardian, ανακοινώθηκε μέσω της επίσημης σελίδας του στο Facebook.

«Με μεγάλη θλίψη σας φέρνουμε την είδηση ​​ότι ο Χοσέ πέθανε ειρηνικά στον ύπνο του την Κυριακή το βράδυ εδώ στο αγαπημένο του νησί της Ίμπιζα… Τώρα έχει φύγει και το ηλιοβασίλεμα στην Ίμπιζα δεν θα να είναι το ίδιο χωρίς αυτόν, αλλά η όμορφη μουσική του José Padilla θα μείνει μαζί μας για πάντα», αναφέρει το μήνυμα.

Ο Padilla γεννήθηκε στη Χιρόνα το 1955 αλλά μετακόμισε στην Ίμπιζα το 1976 και άρχισε να παίζει DJ στα κλαμπ του νησιού. Έκανε το όνομά του στο Café del Mar, καθώς οι χαλαρές μουσικές του συνδυαζόντουσαν με το ηλιοβασίλεμα.

Σε μια δήλωση στο Twitter, το Cafe del Mar αποχαιρέτησε τον Jose Padilla τον οποίο χαρακτηρίζει ως τον νονό του Chillout και έναν αληθινό θρύλο της Ίμπιζα.

José Padilla chilled a generation of clubbers and his art touched the lives of millions. He will always be remembered as the Godfather of Chillout, creator of Café del Mar compilations, and true Ibiza Legend. 🌅 pic.twitter.com/KRtMluYkQv

