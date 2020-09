Περιπέτεια στον αέρα για τον Μάικ Πένς

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Ρεπουμπλικάνο αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Μάικ Πενς αναγκάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο της πόλης Μάντσεστερ, στην πολιτεία Νιου Χάμσιρ, χθες Τρίτη, εξαιτίας μηχανικού προβλήματος, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Κατά τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό WMUR, που επικαλέστηκε πηγές τις οποίες δεν κατονόμασε, αιτία του προβλήματος ήταν το ότι το Air Force Two έπεσε πάνω σε σμήνος πουλιών.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει το συμβάν.

BREAKING: Air Force 2 carrying Vice President Pence has returned to a NH Airport after a possible bird strike shortly after takeoff

BREAKING NEWS: Air Force Two, which is carrying Vice President Mike Pence, has returned to Manchester-Boston Regional Airport shortly after taking off after a possible bird strike, sources say: https://t.co/D82L4IRuVx #nhpolitics

— WMUR TV (@WMUR9) September 22, 2020