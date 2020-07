Ισπανός έμπορος τέχνης λέει πως βρήκε «Το Πληγωμένο Τραπέζι» της Φρίντα Κάλο

Ισπανός έμπορος τέχνης υποστηρίζει ότι βρήκε τον χαμένο για δεκαετίες πίνακα «Το Πληγωμένο Τραπέζι» της Φρίντα Κάλο, το οποίο εκτέθηκε για πρώτη φορά το 1940, χάθηκε το 1955 και στη συνέχεια έγινε αντικείμενο διεθνούς αναζήτησης.

Η ελαιογραφία -μια αυτοπροσωπογραφία που πραγματεύεται τον πόνο της Κάλο μετά τον χωρισμό της από τον ομότεχνό της, γνωστό για τις τοιχογραφίες μεγάλης κλίμακας, Ντιέγκο Ριβέρα- την τελευταία φορά εθεάθη και φωτογραφήθηκε σε μια έκθεση του 1955 στη Βαρσοβία.

Τώρα όμως, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο έμπορος έργων τέχνης, Κρίστιαν Λόπεζ ισχυρίζεται ότι ο πίνακας ζωγραφικής φυλάσσεται σε μια αποθήκη στο Λονδίνο, έτοιμος να πωληθεί σε οποιονδήποτε προσφέρει περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ (ή 45 εκατομμύρια δολάρια).

Ωστόσο, οι μελετητές έχουν απορρίψει τον ισχυρισμό ότι βρέθηκε το αυθεντικό «ιερό δισκοπότηρο» όπως θεωρείται για τους συλλέκτες και τους ερευνητές έργων τέχνης.

Η ιστορικός λατινοαμερικανικής τέχνης Χέλγκα Πρίγκνιτζ - Πόντα επισήμανε ότι υπάρχουν «σαφείς διαφορές» μεταξύ του έργου που πρόκειται να πωληθεί και των φωτογραφιών του πρωτότυπου, σύμφωνα με το AP, προσθέτοντας ότι υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ του πίνακα που πωλείται με προτεινόμενη τιμή 40 εκατομμύρια ευρώ και προηγούμενων, ανακριβών αντιγράφων.

Η Σουζάνα Πλιέγκο, μία άλλη ιστορικός τέχνης που έχει εργαστεί για χρόνια στο αρχείο της Φρίντα Κάλο, συμφωνεί ότι ο ανακαλυφθείς πίνακας ζωγραφικής είναι πιθανότατα πλαστός. Η Πλιέγκο λέει επίσης ότι η «Φρινταμάνια» - η οποία μετέτρεψε την ίδια την καλλιτέχνη σε εμπορικό προϊόν - συμβάλλει στην απόπειρα πώλησης πλαστών έργων: «Επειδή οι πίνακές της πωλούνται τόσο ακριβά, κάποιος κάνει μια πρόταση για να δει αν κάποιος θα πειστεί».

Ο Λόπεζ από την πλευρά του δηλώνει ότι «ο χρόνος θα μας δώσει την αλήθεια».

«Όποιος αποδείξει πραγματικό ενδιαφέρον και τη δυνατότητα να πληρώσει το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ μπορεί να ξοδέψει όσο χρόνο θέλει με τους ειδικούς του να αναλύουν το έργο» αναφέρει.

