Κορονοϊός: Έρευνα προειδοποιεί για 250.000 θανάτους στη Βρετανία, ζητεί μέτρα τύπου Κίνας

Εντύπωση σε όλη την Ευρώπη -και όχι μόνο - έχει προκαλέσει η «ανέμελη» στάση που είχε επιλέξει η βρετανική κυβέρνηση για τον αντιμετώπιση του κορονοϊού, ειδικά όταν σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη η μία μετά την άλλη οι χώρες λάμβαναν ολοένα και πιο αυστηρά και επώδυνα μέτρα για να ανακόψουν τον νέο ιό.

Η αλλαγή τακτικής από το Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος χθες κάλεσε τους Βρετανούς να σταματήσουν κάθε περιττή κοινωνική επαφή και να αποφεύγουν τα άσκοπα ταξίδια, προκειμένου να αποτρέψουν την περαιτέρω διασπορά του κορονοϊού, ήρθε την ώρα που έρευνα τόνιζε πως εάν δεν ληφθούν πιο αυστηρά μέτρα, ο ιός μπορεί να προκαλέσει 250.000 θανάτους.

Σύμφωνα με ερευνητές από την ομάδα Covid19 Response Team του Imperial College, η ζήτηση για κλίνες ΜΕΘ μπορεί να φτάσει να είναι οκταπλάσια των δυνατοτήτων.

«Δεν είναι καθόλου σίγουρο πως η καταστολή θα έχει επιτυχία μακροπρόθεσμα» τόνισε ο επικεφαλής των ερευνητών Neil Ferguson, σημειώνοντας πως «καμία παρέμβαση για τη δημόσια υγεία με τόσο σημαντικές επιπτώσεις στην κοινωνία δεν έχει επιχειρηθεί στο παρελθόν για τόσο μεγάλο διάστημα».

Στην έκθεσή της η ομάδα τονίζει πως η μόνη «βιώσιμη στρατηγική» είναι αυτή που ακολουθεί το παράδειγμα της Κίνας, που εμπεριέχει κατασταλτικά μέτρα, στα οποία περιλαμβάνεται η κοινωνική απομάκρυνση για όλο τον πληθυσμό.

Τέτοια μέτρα, αναφέρει, μπορεί αν χρειαστεί να παραμείνουν σε ισχύ πιθανώς και για 18 μήνες ή περισσότερο, ή μέχρι να βρεθεί αποτελεσματικό εμβόλιο.

Ο Μπόρις Τζόνσον κάλεσε χθες τους πολίτες να μείνουν μακριά από παμπ, κλαμπ και θέατρα, και να αποφύγουν κάθε μη απαραίτητη επαφή και μετακίνηση. Λίγο αργότερα, το βρετανικό υπουργείο Υγείας έγραψε στο Twitter: «Συμβουλεύουμε τους πολίτες να μην χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς, ειδικά τις ώρες αιχμής».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός προειδοποίησε πως χωρίς δραστικά μέτρα, τα κρούσματα μπορεί να διπλασιάζονται κάθε πέντε ή έξι ημέρες. Ωστόσο η έρευνα του Imperial προειδοποιεί πως ακόμα και με τόσο δραματικά μέτρα στην καθημερινότητα, οι δυνατότητες του ΕΣΥ μπορεί να ξεπεραστούν πολλές φορές από τις ανάγκες που θα προκύψουν.

«Στο σενάριο της πιο αποτελεσματικής στρατηγικής, που οδηγεί υποθετικά σε μια σχετικά μικρή επιδημία (με απομόνωση κρουσμάτων, καραντίνα κατ΄οίκον και προστασία των ηλικιωμένων) η ανάγκη για κλίνες τόσο γενικά όσο και σε ΜΕΘ μπορεί να είναι οκταπλάσια των δυνατοτήτων του ΕΣΥ, κι αυτό υπό το πιο αισιόδοξο σενάριο» αναφέρουν οι ερευνητές.

«Επιπλέον, ακόμα και εάν δεχθούν θεραπευτική αγωγή όλοι οι ασθενείς, προβλέπουμε πως και πάλι αναμένουμε 250.000 θανάτους στο Ηνωμένο Βασίλιο και 1,1 με 1,2 εκατ. θανάτους στις ΗΠΑ» προσθέτουν (Βρετανία και ΗΠΑ έχουν παρόμοια συστήματα υγείας).

