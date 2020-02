Η Τουρκία ζητεί να επιβληθεί ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στην Ιντλίμπ

Να προχωρήσουν σε επιβολή απαγόρευση πτήσεων στη Συρία απαίτησε η κυβέρνηση της Τουρκίας από τις μεγάλες δυνάμεις. Στόχος, όπως ανέφερε, να προστατευθούν εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι που έχουν εκτοπιστεί από τις εχθροπραξίες, μετά τον βομβαρδισμό της συριακής αεροπορίας στον οποίο σκοτώθηκαν 33 Τούρκοι στρατιωτικοί και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι στην επαρχία Ιντλίμπ.

Εξάλλου σε ανάρτησή του στο Twitter, ο διευθυντής επικοινωνίας της προεδρίας της Τουρκίας Φαχρετίν Αλτούν υποστήριξε ότι η Ρωσία και το Ιράν, χώρες οι οποίες υποστηρίζουν το συριακό καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ, θα χάσουν όλη την αξιοπιστία τους εάν δεν συμβάλλον να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στην επαρχία Ιντλίμπ.

The international community must act to protect civilians and impose a no-fly-zone. The guarantors of the Astana process, Russia and Iran, will lose all their credibility if they fail on their commitment to reduce violence and hostilities in Idlib.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 28, 2020