Άφηνε ελεύθερα ποντίκια και χάμστερ σε ξενοδοχεία για να μένει τσάμπα

Ένα σατανικό σχέδιο κατέστρωσε 37χρονος στη Γιούτα, ο οποίος φέρεται να απελευθέρωσε ποντίκια και χάμστερ σε διάφορα δωμάτια ενός ξενοδοχείου, για να διαμαρτυρηθεί στη συνέχεια στη διοίκηση, με στόχο να λάβει δωρεάν διαμονή.

Ο Ράιαν Στέιτ κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε τα τρωκτικά σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις εξαπάτησης σε ξενοδοχεία της Γιούτα, με στόχο να μείνει εκεί χωρίς να πληρώσει δολάριο.

Ο γενικός διευθυντής του τελευταίου ξενοδοχείου - θύματος του Στέιτ, Σον Μεντίνα, δήλωσε ότι ο 37χρονος αποζημιώθηκε για δύο νύχτες μετά από διαμαρτυρία του για ύπαρξη ποντικιών στο δωμάτιό του.

Utah man accused of releasing rodents in hotel rooms to get free stays https://t.co/qeO98leDYq pic.twitter.com/8Z5zlpsvQt

— New York Post (@nypost) February 17, 2020