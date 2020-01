Χαλίφα Χαφτάρ: «Ρίξαμε τουρκικό drone έξω από την Τρίπολη»

Μέσω δυο αναρτήσεων στο twitter, από λογαριασμό του Λιβυκού στρατού που απηχεί τις απόψεις του Χαλίφα Χαφτάρ, έγινε γνωστό πριν λίγη ώρα πως ένα τουρκικό drone που ανήκε στον στρατό του Σάρατζ, καταρρίφθηκε.

Οι δυο αναρτήσεις οι οποίες έγιναν στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης από τον λογαριασμό LNA (Λιβυκός Εθνικός Στρατός) συνοδεύονται από τις αντίστοιχες φωτογραφίες στις οποίες φαίνονται φτερά από το UAV το οποίο καταρρίφθηκε.

Σύμφωνα με τις αναρτήσεις το drone ανήκε στον στρατό του Σάρατζ.

Η πρώτη ανάρτηση συνοδεύεται από λεζάντα η οποία επιβεβαιώνει την κατάρριψη του drone και η δεύτερη ανάρτηση του LNA τονίζει πως: «το drone είναι τύπου TB2, το οποίο μπορεί να έχει στο φτερό του τη σημαία της Λιβύης, ωστόσο αυτό δεν το κάνει λιβυκό. Ακόμη μια αρνητική καταγραφή για τον εξοπλισμό τουρκικής κατασκευής».

#LNA shot down a Turkish TB2 operating on the behalf of the #GNA.

Sticking a Libyan flag on a TB2 dose not make it libyan

Just a another bad record for Turkish made equipment.#Bayraktar #Libya #LNA pic.twitter.com/fW2zSJ0kAN

— M.LNA (@LNA2019M) January 22, 2020