Τουρκία-Λιβύη: Αιφνιδιαστική συνάντηση Ερντογάν – Σάρατζ

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε σήμερα, για δεύτερη φορά σε λιγότερο από έναν μήνα, τον επικεφαλής της κυβέρνησης εθνικής ενότητας της Λιβύης Φάγεζ αλ-Σάρατζ, λίγες ημέρες αφού αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο αποστολής τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Λιβύη για την υποστήριξη της κυβέρνησής του.

Η συνάντηση έγινε κεκλεισμένων των θυρών και δεν περιλαμβανόταν στο επίσημο πρόγραμμα του προέδρου της Τουρκίας. Πραγματοποιήθηκε στο παλάτι του Ντολμάμπαχτσε, στην ευρωπαϊκή ακτή της Κωνσταντινούπολης, ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan receives Fayez al Sarraj, chairman of Presidential Council of Libya in Istanbul - Anadolu Agency pic.twitter.com/v5udSBi5zH

— TRT World Now (@TRTWorldNow) 15 Δεκεμβρίου 2019