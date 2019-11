Η γκάφα ολκής του αφεντικού της Uber που έσπευσε να πάρει πίσω

Ο γενικός διευθυντής της Uber, Dara Khosrowshahi, είπε σε συνέντευξη στο Axios ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ο φόνος του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι από τους Σαουδάραβες ήταν ένα «σημαντικό λάθος».

Πριν συγκρίνει αυτό το «λάθος» με το άλλο «λάθος» της Uber, στο περιστατικό με τον θάνατο που προκάλεσε ένα αυτοκινούμενο όχημα της εταιρίας, προσθέτοντας πως «οι άνθρωποι κάνουν λάθη, αυτό δεν σημαίνει βέβαια πως δεν μπορούν να συγχωρεθούν»!

Ο Khosrowshahi τα πήρε πίσω αργότερα, λέγοντας στο δίκτυο μετά τη συνέντευξη πως είχε κάνει ένα ατόπημα. «Είπα κάτι σε μια στιγμή που δεν το πιστεύω», είπε και αργότερα σε ανακοινωθέν του, «όταν μιλάμε για τον Τζαμάλ Κασόγκι, ο φόνος του ήταν κατακριτέος και δεν πρέπει ούτε να ξεχαστεί ούτε να συγχωρεθεί».

There's no forgiving or forgetting what happened to Jamal Khashoggi & I was wrong to call it a “mistake.” As I told @danprimack after our interview, I said something in the moment I don't believe. Our investors have long known my views here & I'm sorry I wasn’t as clear on Axios https://t.co/RxapzktrXq

