Μυθική «χαμένη πόλη των θεών» βρέθηκε μέσα σε ζούγκλα

Μια πόλη την οποία οι ειδικοί αναζητούσαν για χρόνια έχει αποκαλυφθεί σε μια ζούγκλα στην Καμπότζη.

Η αρχαία πόλη Mahendraparvata, που σημαίνει Mountain of Indra (βασιλιάς των Θεών), ήταν μία από τις πρώτες πρωτεύουσες της αυτοκρατορίας των Χμερ, η οποία διήρκεσε από τον 9ο έως τον 15ο αιώνα μ.Χ.

Η ομάδα των αρχαιολόγων χρησιμοποίησε τις τελευταίες τεχνικές ανίχνευσης λέιζερ Lidar για να εντοπίσει την τοποθεσία της πόλης, η οποία χρονολογείται από τον 9ο αιώνα και βρίσκεται στα βορειοανατολικά της πόλης του Angkor.

Μιλώντας για το εκπληκτικό εύρημα, ο αρχαιολόγος Jean-Baptiste Chevance, του Ιδρύματος Αρχαιολογίας και Ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανέφερε πως: «Έχει διατηρηθεί σχεδόν ολόκληρη, εκτός από κάποια ερείπια που υποδηλώνουν πως στο σημείο υπήρχαν ναοί».

Πρόσθεσε επίσης ότι: «Οι αρχαίοι Χμερ τροποποίησαν το σημείο, διαμορφώνοντας φτιάχνοντας λίμνες, δεξαμενές, κανάλια, δρόμους, κλπ. Ωστόσο η πυκνή βλάστηση στο σημείο δεν επιτρέπει προς το παρόν τον εντοπισμό τους».

