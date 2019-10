«Διαστημικός περίπατος» δύο αστροναυτών για την αντικατάσταση μπαταριών

Τον πρώτο από τους πέντε προγραμματισμένους διαστημικούς «περιπάτους» τους έκαναν χθες δύο αστροναύτες της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας NASA, η Κριστίνα Κοχ και ο Άντριου Μόργκαν, μηχανικοί της τρέχουσας Αποστολής 61, με στόχο την αντικατάσταση παλιών μπαταριών έξω από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Η διαστημική έξοδος τους, που ήταν η δεύτερη στην καριέρα τόσο της Κοχ όσο και του Μόργκαν, διήρκεσε επτά ώρες και ολοκληρώθηκε περί τις 21:40 ώρα Ελλάδας. Ήταν ο 219ος διαστημικός περίπατος με αφετηρία τον ΔΔΣ από τότε που συναρμολογήθηκε το 1998. Οι αστροναύτες από διάφορες διαστημικές υπηρεσίες έχουν πλέον συμπληρώσει 1.374 ώρες και 27 λεπτά ή 57,3 μέρες εργασίας στο διάστημα έξω από τον ΔΔΣ.

.@Astro_Christina and @AstroDrewMorgan successfully wrapped up a seven-hour and one minute spacewalk today beginning the work to upgrade the station's power systems this month. Read more... https://t.co/J1ZplaY8Ex pic.twitter.com/r6M9Zm8zEw — Intl. Space Station (@Space_Station) October 6, 2019

Οι νέες μπαταρίες λιθίου-ιόντων είναι πολύ ισχυρότερες, έτσι ώστε μία από αυτές αντικαθιστά δύο παλιές. Οι εν λόγω μπαταρίες είναι τοποθετημένες στο δίκτυο ηλιακής ενέργειας του Σταθμού, ο οποίος διαθέτει οκτώ μεγάλα ηλιακά πάνελ, τέσσερα σε κάθε πλευρά του.

Οι παλιές μπαταρίες βάρους 165 κιλών είχαν ηλικία περίπου δέκα ετών, ενώ οι νέες, βάρους 195 κιλών η κάθε μία και με το μέγεθος ενός μικρού ψυγείου, αναμένεται να διαρκέσουν έως το τέλος της ζωής του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Οι μπαταρίες αποθηκεύουν ηλεκτρισμό με τον οποίο τροφοδοτούν τα συστήματα του ΔΔΣ, όταν αυτός βρίσκεται στη σκιά της Γης και τα ηλιακά πάνελ του δεν δέχονται το φως του Ήλιου, όπως εξηγεί το ΑΜΠΕ.

Αν και το στο περιβάλλον μικροβαρύτητας του διαστήματος, το βάρος της μπαταρίας δεν αποτελεί πρόβλημα όπως η στη Γη, η θέση των μπαταριών καθιστά δύσκολη την αντικατάσταση τους, καθώς βρίσκονται μακριά από τον μήκους 17 ρομποτικό βραχίονα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, που δεν μπορεί να φθάσει μέχρι εκεί, γι' αυτό η δουλειά πρέπει να γίνει χειροκίνητα από αστροναύτες. Για να αλλάξουν 12 παλιές μπαταρίες νικελίου-υδρογόνου με έξι νέες λιθίου-ιόντων, θα χρειαστούν συνολικά πέντε διαστημικές έξοδοι σε ύψος περίπου 400 χιλιομέτρων από τη Γη.

Spacewalkers @Astro_Christina and @AstroDrewMorgan have finished the primary task of installing a lithium-ion battery on the station's Port-6 truss structure (circled below). #AskNASA | https://t.co/lCvrNKHbhT pic.twitter.com/Fh5CLKO4ta — Intl. Space Station (@Space_Station) October 6, 2019

Κάποια στιγμή, καθώς ο ΔΔΣ περνούσε πάνω από τη Μεσόγειο, παρόλο που οι δύο αστροναύτες ήσαν απασχολημένοι με τη δύσκολη αλλαγή των μπαταριών, δεν έχασαν την ευκαιρία να θαυμάσουν και το θέαμα. «Πάνω από πού πετάμε; Είναι τόσο όμορφα;», ρώτησε η Κοχ τον Μόργκαν.

Ο επόμενος διαστημικός περίπατος, πάλι από το δίδυμο Κοχ-Μόργκαν, θα γίνει στις 11 Οκτωβρίου, ο τρίτος στις 16 Οκτωβρίου, ενώ ο τέταρτος στις 21 του μήνα Οκτωβρίου θα είναι ιστορικός, επειδή για πρώτη φορά στη διαστημική ιστορία θα είναι αποκλειστικά γυναικείος, από την Κοχ και την Αμερικανίδα «πρωτάρα» συνάδελφο της Τζέσικα Μέιρ. Ο τελευταίος θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου από την Κοχ και τον Ιταλό αστροναύτη της ESA Λούκα Παρμιτάνο, νέο διοικητή του ΔΔΣ.

Θα ακολουθήσει στις 31 Οκτωβρίου ένας διαστημικός περίπατος των κοσμοναυτών Αλεξάντρ Σκβόρτσοφ και Όλεγκ Σκριπότσκα της ρωσικής Roscosmos και στη συνέχεια άλλοι πέντε αμερικανο-ευρωπαϊκοί περίπατοι μέσα στο Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, από το ζευγάρι Μόργκαν-Παρμιτάνο, για την επιδιόρθωση ενός σημαντικού επιστημονικού οργάνου του ΔΔΣ, του ανιχνευτή κοσμικών ακτίνων AMS (Alpha Magnetic Spectrometer).

Η Κοχ αναμένεται να μείνει στον Σταθμό πάνω από 300 μέρες, καταρρίπτοντας το ρεκόρ παραμονής γυναίκας αστροναύτη σε μία διαστημική πτήση.