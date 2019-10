Εκκενώνεται το αεροδρόμιο στη Γλασκώβη λόγω ύποπτου πακέτου

Εκκενώνεται αυτή την ώρα το αεροδρόμιο στην Γλασκώβη στην Σκωτία, καθώς υπάρχει προειδοποίηση για ύποπτο πακέτο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ύποπτο πακέτο βρίσκεται σε αεροπλάνο της εταιρείας KLM.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις Αρχές ενώ υπήρξε ανακοίνωση στο αεροδρόμιο για τους πολίτες. Στο σημείο έχουν σπεύσει οι αστυνομία, πυροσβεστική, υπηρεσία διάσωσης και ασθενοφόρα.

Έχει ξεκινήσει ήδη έρευνα στο αεροδρόμιο της Γλασκώβης.

UPDATE: Glasgow Airport say major emergency response follows concerns over a package on a KLM flight. Aircraft cordoned off. Part of terminal evacuated too. @BBCScotlandNews pic.twitter.com/bifGKHzVJl

— Connor Gillies (@ConnorGillies) October 4, 2019