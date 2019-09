Δημοσιογράφος καταγγέλλει τον Μπόρις Τζόνσον για σεξουαλική παρενόχληση

Βρετανή δημοσιογράφος καταγγέλλει τον πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, για σεξουαλική παρενόχληση.

Σαν να μην έφτανε το πολιτικό αδιέξοδο, με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπος ο Μπόρις Τζόνσον μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να ανοίξει και πάλι το βρετανικό κοινοβούλιο, νέες «αμαρτίες» από το παρελθόν έρχονται να αμαυρώσουν την εικόνα του.

«Ο Μπόρις Τζόνσον με χούφτωσε κάτω από το τραπέζι»

Η Σαρλότ Έντουαρντς, δημοσιογράφος σήμερα της Sunday Times, καταγγέλλει σε άρθρο της πως ο σημερινός πρωθυπουργός της έπιασε τον μηρό με τέτοια δύναμη, που εκείνη τινάχτηκε στον αέρα. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια δείπνου στο Λονδίνου πριν από 20 χρόνια, το 1999.

«Ένιωσε το χέρι του Τζόνσον στον μηρό μου, κάτω από το τραπέζι» γράφει χαρακτηριστικά η Βρετανή δημοσιογράφος. «Με «χούφτωσε». Το χέρι του βρέθηκε ψηλά στο πόδι και ακουμπούσε αρκετή σάρκα με τα δάχτυλά του που με έκανε να τιναχτώ όρθια» σημειώνει για την δυσάρεστη έκπληξη από τον Μπόρις Τζόνσον, η Έντουαρντς.

Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι πως η Σαρλότ Έντουαρντς περιγράφει πως εκμυστηρεύτηκε το περιστατικό με τον Μπόρις Τζόνσον σε άλλη γυναίκα που βρισκόταν στην ίδια εκδήλωση για να πάρει την απάντηση: «Ω, Θεέ μου, έκανε το ίδιο πράγμα και σε μένα».

Το περιστατικό έρχεται λίγο καιρό αφότου αποκαλύφθηκε η κρυφή σχέση του Μπόρις Τζόνσον, όταν ήταν Δήμαρχος του Λονδίνου με Αμερικανή επιχειρηματία, την Τζένιφερ Αρκιούρι. Μάλιστα, φαίνεται πως ο τότε Δήμαρχος Λονδίνου έκανε ό, τι περνούσε από το χέρι του για να βοηθήσει την επιχείρηση της αγαπημένης του.

Boris Johnson failed to declare a series of potential conflicts of interest over a close friendship with an American model turned technology entrepreneur during his time as London mayor https://t.co/XGR3Ky6KCj

— The Sunday Times (@thesundaytimes) 22 Σεπτεμβρίου 2019