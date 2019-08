Πυροβολισμοί στο Τέξας: Τα ΜΜΕ κάνουν λόγο για νεκρούς

Οι πληροφορίες των New York Times μιλούν για δυο νεκρούς και περισσότερους από 20 τραυματίες από την επίθεση στο στην περιοχή Μίντλαντ-Οντέσα του Τέξας. Αυτό τουλάχιστον, αναφέρει ο δήμαρχος Jerry Morales, σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας.

«Πυροβολούσαν στην τύχη» δδήλωσε ο δήμαρχος ο οποίος ανέφερε πως ένας οπλοφόρος πιθανότατα να έχει τραυματιστεί, χωρίς ωστόσο να υπάρχει καθαρή εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει.

Το BBC μεταδίδει πως οι αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή είναι ισχυρές ενώ παρουσιάζει στα social media ένα ερασιτεχνικό μικρό βίντεο από την κινητοποίηση των Αρχών.

BREAKING: Large police presence after reports of an active shooter in Odessa, Texas. pic.twitter.com/b5LfVBqV8N

— Breaking News Global (@BreakingNAlerts) August 31, 2019