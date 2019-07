Ξέφυγε ο καβγάς ζευγαριού στο αεροπλάνο: Του έφερε το λάπτοπ στο κεφάλι γιατί κοίταξε άλλη

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν σε αεροσκάφος και καταγράφηκαν σε βίντεο από επιβάτη. Ο καβγάς ενός ζευγαριού ξέφυγε την περασμένη Κυριακή με τη γυναίκα να καταλήγει να πετάει το λάπτοπ στο κεφάλι του άντρα.

Στο βίντεο η γυναίκα ακούγεται να βρίζει τον άντρα της την ώρα που μια ομάδα αεροσυνοδών προσπαθεί να ηρεμήσει την κατάσταση, επισημαίνοντας στη γυναίκα ότι ένα μικρό παιδί κάθεται πίσω από το ζευγάρι.

«Είσαι εκτός ελέγχου» είπε ο άντρας στη γυναίκα του προτού οι αεροσυνοδοί του ζητήσουν να αλλάξει θέση. Καθώς περπατούσε στον διάδρομο του αεροσκάφους, η γυναίκα του τον ακολούθησε και άρχισε να τον χτυπά με το λάπτοπ.

Το ζευγάρι απομακρύνθηκε στη συνέχεια από την πτήση. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο άντρας δεν θέλησε να κινηθεί νομικά κατά της συζύγου του. Η αεροπορική του έκλεισε μια άλλη πτήση, όχι όμως και στη γυναίκα. Οι πληροφορίες στα αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως όλα έγιναν επειδή ο άντρας κοίταξε μια άλλη γυναίκα…

"You're out of control": An argument between a wife and her husband escalates on an American Airlines flight prior to departure, with the woman grabbing her husband's laptop and smashing it over his head as he tries to get up and leave. https://t.co/qT5OQ8Ugqb pic.twitter.com/vJtzA4E461

— ABC News (@ABC) July 25, 2019