Εννιά νεκροί σε πτώση αεροσκάφους στη Χαβάη

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν μικρό αεροσκάφος κατέπεσε στη Χαβάη, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Το δικινητήριο αεροσκάφος King Air κατέπεσε κοντά στο αεροδρόμιο Ντίλιγχαμ κοντά στην πόλη Μοκουλέια της κομητείας της Χονολουλού.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της Χαβάης ανακοίνωσε ότι έλαβε πληροφορίες για την πτώση αεροσκάφους περίπου στις 18:30 της Παρασκευής (τοπική ώρα).

Όπως ανέφερε στο Twitter η υπηρεσία μεταφορών της Χαβάης, δεν υπάρχουν επιζώντες, ενώ προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα αίτια της πτώσης του μικρού αεροσκάφους, αλλά και αν αυτό βρισκόταν στη διαδικασία απογείωσης ή προσγείωσης.

Η πυροσβεστική υπηρεσία από την πλευρά της εξήγησε ότι το αεροπλάνο είχε τυλιχθεί στις φλόγες όταν οι δυνάμεις της έφτασαν στο σημείο της συντριβής και δεν φαίνεται να υπάρχουν επιζώντες αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επικαλούμενο το BBC.

Φωτογραφίες δείχνουν καπνό να είναι ορατός από χιλιόμετρα μακριά.

GRAPHIC VIDEO: Witnesses at the scene of a twin-engine airplane crash capture footage of the fiery wreckage. https://t.co/pyosOOE4VD pic.twitter.com/wGZwWqgfi3

«Αυτή τη στιγμή οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι (στο αεροπλάνο) επέβαιναν εννέα άνθρωποι», δήλωσε αξιωματούχος στο Hawaii News Now. «Δεν υπάρχουν επιζώντες».

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN μετέδωσε ότι το αεροπλάνο είχε ναυλωθεί για μια εκδρομή στη διάρκεια της οποίας οι συμμετέχοντες θα έκαναν ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο και πρόσθεσε ότι η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ θα ερευνήσει τα αίτια της συντριβής.

#BREAKING: Authorities now say at least 9 people have died in a twin-engine plane crash on Oahu's North Shore. (Photo: JT Gray) https://t.co/pyosOOE4VD pic.twitter.com/I6RjylYWeN

— Hawaii News Now (@HawaiiNewsNow) 22 Ιουνίου 2019