Πανικός στη φιέστα των Ραπτορς μετά από αναφορές για πυροβολισμούς

Πανικός επικράτησε πριν από λίγη ώρα κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών στο Τορόντο του Καναδά από τους οπαδούς των Ράπτορς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA.

Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες καθώς κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς έχει συμβεί. Οι πρώτες αναφορές πάντως, τόσο από διεθνή όσο και από τοπικά ΜΜΕ, κάνουν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις πυροβολισμούς από τους οποίους τραυματίστηκαν δυο άτομα.

Σε βίντεο που ανεβαίνουν διαρκώς στα social media φαίνεται η στιγμή του πανικού αλλά δεν ακούγονται πυροβολισμοί.

Video of the first wave of people! @CP24 pic.twitter.com/hQ374gvHEU

— Mushtaq Nizamdin (@mnizamdin7) 17 Ιουνίου 2019