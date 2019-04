Πυρκαγιά και εκρήξεις στο κέντρο του Ντέρμπι

Πολλές εκρήξεις συντάραξαν την πόλη του Ντέρμπι στην Αγγλία το μεσημέρι, ενώ μεγάλες στήλες καπνού είναι ορατές από χιλιόμετρα μακριά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για πυρκαγιά που ξέσπασε σε εμπορικό κτίριο στο κέντρο της πόλης, η οποία δεν θεωρείται ύποπτη.

Κοντά στο σημείο έχουν κλείσει οι δρόμοι, έχουν ανασταλεί δρομολόγια τρένων, ενώ οι τοπικές αρχές συμβουλεύουν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

[ITV] Fire crews attending explosion in Derby https://t.co/1nWXcURBJy | @ITV pic.twitter.com/QleJbfPQcK

— Be Informed. When It Happens. (@_MrDavidJones) 22 Απριλίου 2019