ΗΠΑ και Λονδίνο θέλουν να δικάσουν τον Mr. WikiLeaks μετά τη σύλληψή του

Μια μέρα μετά τη σύλληψη του, η υπόθεση του Τζούλιαν Ασάνζ εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις, ενώ οι δικηγόροι του κάνουν λόγο για επικίνδυνο προηγούμενο για τους εκπροσώπους του Τύπου και τον χαρακτηρίζουν στόχο πολιτικής διώξης απο τις ΗΠΑ.

Ο ιδρυτής του WikiLeaks που συνελήφθη την Πέμπτη στο Λονδίνο, σκοπεύει να «αμφισβητήσει και να αγωνιστεί» εναντίον της έκδοσής του στις ΗΠΑ, δήλωσε στους δημοσιογράφους η δικηγόρος του Τζένιφερ Ρόμπινσον, σύμφωνα με την οποία η σύλληψή του «δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο για τα μέλη του Τύπου και τους δημοσιογράφους» σε όλο τον κόσμο. Ο Μπαλτάσαρ Γκαρσόν, ένας ακόμα δικηγόρος του Ασάνζ, δήλωσε ότι ο πελάτης που είναι στόχος «μιας πολιτικής δίωξης» από τις ΗΠΑ.

Ο 47χρονος Αυστραλός συνελήφθη βάσει αμερικανικού αιτήματος για την έκδοσή του, καθώς στις ΗΠΑ κατηγορείται για «κυβερνοπειρατία», αίτημα το οποίο θα εξεταστεί στις 2 Μαΐου. Oι αμερικανικές αρχές θέλουν να τον δικάσουν, καθώς τον θεωρούν απειλή για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Ένα ακόμα ένταλμα που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2012 από τη βρετανική δικαιοσύνη, παρέμενε σε εκκρεμότητα, επειδή ο Ασάνζ δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο.

Ο Ασάνζ κατηγορείται στις ΗΠΑ για σύσταση συμμορίας με στόχο τη διάπραξη «κυβερνοεπίθεσης», αδίκημα που τιμωρείται με έως και πέντε χρόνια κάθειρξη, αποκάλυψε χθες Πέμπτη το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης. Επιπροσθέτως κατηγορείται ότι βοήθησε την πρώην αναλύτρια στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών Τσέλσι Μάνινγκ να αποκτήσει το συνθηματικό, χάρη στο οποίο απέκτησε πρόσβαση σε χιλιάδες απόρρητα έγγραφα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του είπε «Δεν γνωρίζω τίποτα για το WikiLeaks, δεν είναι δική μου υπόθεση», παραπέμποντας στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο ειδήσεων ο Ασάνζ κατέφυγε το 2012 στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο για ν’ αποφύγει την έκδοσή του στη Σουηδία, όπου κατηγορούνταν για βιασμό, υπόθεση η οποία έκτοτε έχει μπει στο αρχείο. Αστυνομικοί ντυμένοι με πολιτικά τον απομάκρυναν χθες με τη βία από το κτίριο της πρεσβείας και τον μετέφεραν μέχρι ένα φορτηγάκι της αστυνομίας.

Ο Ασάνζ σε βίντεο που τράβηξε το πρακτορείο Ruptly TV εμφανίζεται γερασμένος και εξασθενημένος, με λευκά μαλλιά και μακριά γένια. Πριν τον βάλουν μέσα στο φορτηγάκι φώναξε: «Η Βρετανία πρέπει να αντισταθεί».

Ο Ασάνζ παρουσιάστηκε χθες σε δικαστήριο του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο, σηκώνοντας τη γροθιά του για να χαιρετίσει τους δημοσιογράφους προτού βυθιστεί στην ανάγνωση ενός βιβλίου.

Ο δικαστής Μάικλ Σνόου τον χαρακτήρισε «ναρκισσιστή, ανίκανο να δει πέρα από το προσωπικό του συμφέρον» και τον έκρινε ένοχο για παραβίαση των όρων της απελευθέρωσής του. Η ποινή του θα ανακοινωθεί αργότερα.

Η σύλληψη του Ασάνζ προκάλεσε την οργή των υποστηρικτών του, οι οποίοι χαρακτήρισαν «παράνομη» την απόφαση του Ισημερινού.

Στο Twitter ο WikiLeaks κατήγγειλε τον Ισημερινό ότι «απέσυρε παρανόμως το πολιτικό άσυλο που είχε δώσει στον Τζούλιαν Ασάνζ, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου», και ότι «κάλεσε» τη βρετανική αστυνομία στην πρεσβεία της χώρας στο Λονδίνο.

BREAKING: A high level source within the Ecuadorian state has told @WikiLeaks that Julian Assange will be expelled within "hours to days" using the #INAPapers offshore scandal as a pretext--and that it already has an agreement with the UK for his arrest.https://t.co/adnJph79wq

— WikiLeaks (@wikileaks) 4 Απριλίου 2019