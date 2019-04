Τις προτεραιότητές του για την Ευρώπη παρουσίασε ο Βέμπερ

Ο Μάνφρεντ Βέμπερ, ο υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεσμεύτηκε σήμερα ότι θα αγωνιστεί για μια Ευρώπη «ισχυρή» και «γενναιόδωρη», με κεντρικό σύνθημα της προεκλογικής εκστρατείας του τη φράση «Η δύναμη του εμείς», που συμβολίζει την ενότητα της ΕΕ απέναντι στις κρίσεις.

Ενάμιση μήνα πριν από τις ευρωεκλογές, ο Γερμανός πολιτικός που διεκδικεί να διαδεχτεί τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, δηλώνει ότι θέλει να γυρίσει τη σελίδα του Brexit και να επικεντρωθεί στα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες.

Η «δύναμη του εμείς» (The power of we, στα αγγλικά), περιέχει ένα λογοπαίγνιο με το όνομα του Βέμπερ, καθώς το «We» («εμείς») είναι τα αρχικά γράμματα του επωνύμου του στα γερμανικά: είναι δηλαδή η δύναμη όλων των Ευρωπαίων και του Μάνφρεντ Βέμπερ.

Ο Βέμπερ στηρίζεται στη Γερμανία από τους Χριστιανοδημοκράτες της καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ και στη Γαλλία από τους Ρεπουμπλικάνους και θεωρείται από τα φαβορί για το αξίωμα του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε τρία βιντεοκλίπ που παρουσιάστηκαν σήμερα στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στις Βρυξέλλες, ο ίδιος αναλύει τις προτεραιότητές του για την ΕΕ. Θέλει, όπως λέει, μια «ισχυρή Ευρώπη» με περισσότερους συνοριοφύλακες στις πύλες εισόδου, ώστε να καταπολεμηθεί η παράνομη μετανάστευση και η τρομοκρατία. Επίσης, μια «έξυπνη Ευρώπη», που θα προωθεί ερευνητικά προγράμματα για την καταπολέμηση ασθενειών, όπως ο καρκίνος. Και τέλος, μια «γενναιόδωρη Ευρώπη» με την εφαρμογή ενός «σχεδίου Μάρσαλ για την Αφρική» και μια αποτελεσματική μάχη για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Ο Βέμπερ θα ξεκινήσει στις 23 Απριλίου από την Αθήνα προεκλογική περιοδεία σε πολλές χώρες της Ευρώπης, η οποία θα ολοκληρωθεί στο Μόναχο, την ιδιαίτερη πατρίδα του, στις 24 Μαΐου, δύο ημέρες πριν ολοκληρωθούν οι ευρωεκλογές.