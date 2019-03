Έσπασε αβγό στο κεφάλι γερουσιαστή που κατηγόρησε τους μουσουλμάνους

Σε βίντεο καταγράφηκε η στιγμή που ένας νεαρός σπάει στο κεφάλι γερουσιαστή στην Αυστραλία ένα αβγό, αντιδρώντας στις δηλώσεις του για τη μετανάστευση.

Η δήλωση του γερουσιαστή Φρέιζερ Άνινγκ ότι για το μακελειό στη Νέα Ζηλανδία ευθύνεται η μετανάστευση των μουσουλμάνων προκάλεσε έντονη κριτική. Την ώρα που έκανε δηλώσεις μπροστά στις κάμερες, δέχθηκε το αυγό.

Η αντίδρασή του ήταν άμεση, καθώς χαστούκισε τον νεαρό που του επιτέθηκε δύο φορές πριν πέσουν αστυνομικοί πάνω του και τον συλλάβουν.

Australian Senator Fraser Anning, who blamed Friday's attack on immigration and "Muslim fanatics," hits a 17-year-old boy who egged him pic.twitter.com/CIqnQpWYtE

