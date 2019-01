Μακελειό στο Λος Άντζελες, άνδρας άνοιξε πυρ σε αίθουσα μπόουλινγκ

Τουλάχιστον 3 νεκροί και 4 τραυματίες είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός από τους πυροβολισμούς σε περιστατικό κοντά στο Λος Άντζελες, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν στην αίθουσα μπόουλινγκ Gable House Bowl στο Τόρνας, που βρίσκεται περίπου 20 μίλια μακριά από την περιοχή του Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, πριν από τους πυροβολισμούς στο Gable House Bowl είχε σημειωθεί «άγριος καβγάς».

Η τοπική Αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην κινούνται στην περιοχή, καθώς ο ένοπλος που φέρεται να άνοιξε πυρ δεν έχει συλληφθεί.

Reports of shots fired with multiple victims down. T P D is on scene. Investigation is ongoing. Please stay away from the area.

— Torrance Police (@TorrancePD) 5 Ιανουαρίου 2019