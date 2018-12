Άνδρας συνελήφθη στους χώρους του βρετανικού κοινοβουλίου

Ένοπλοι βρετανοί αστυνομικοί συνέλαβαν σήμερα έναν άνδρα μέσα στους χώρους του κοινοβουλίου, όπως είπαν ένας φωτογράφος του Reuters και ένας ρεπόρτερ της Daily Telegraph.

Ο άνδρας υποχρεώθηκε να πέσει στο έδαφος ενώ οι ένοπλοι αστυνομικοί τον περικύκλωσαν και ένας από αυτούς του έβαλε το όπλο του στον κρόταφο, όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Police holding man inside parliament’s Carriage Gates. Brown shoe and peaked cap on floor nearby. Police say this is a ‘security incident’. pic.twitter.com/0ucOoeEavI

— Joe Pike (@joepike) 11 Δεκεμβρίου 2018