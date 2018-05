Άγρια δολοφονία- μυστήριο ρώσου δημοσιογράφου στο σπίτι του στο Κίεβο

Ο διάσημος Ρώσος δημοσιογράφος και συγγραφέας Αρκάντι Μπαμπτσένκο, γνωστός επικριτής του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, δολοφονήθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Κίεβο, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική αστυνομία.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας τόνισε ότι ένας Ρώσος υπήκοος, ένας τηλεοπτικός παρουσιαστής έπεσε νεκρός από πυρά στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Βρισκόταν στο σπίτι του στην περιοχή Ντνιμπρόβσκι του Κιέβου, η γυναίκα του ήταν στο μπάνιο, άκουσε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, όταν βγήκε έξω και είδε το σύζυγό της να αιμορραγεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Γιάροσλαβ Τρακάλο, προσθέτοντας ότι ο δημοσιογράφος «υπέκυψε στα τραύματα του στο ασθενοφόρο».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, που αναρτήθηκε στη σελίδα που διατηρεί στο facebook, ο Μπαμπτσένκο πυροβολήθηκε στην πλάτη.

Arkady Babchenko, one of Russia's best-known war correspondents, has been shot dead at his flat in Kiev, which remains the capital of high-profile assassinations. Such a friendly, lively guy. What a shame. RIP https://t.co/5jF9HrYb3R pic.twitter.com/LYFrlde63m

«Το θύμα είναι ένας Ρώσος υπήκοος, γεννηθείς το 1977, ήταν παρουσιαστής σε ένα από τους τηλεοπτικούς σταθμούς», ανέφερε η ανακοίνωση. Οι αστυνομικές αρχές υποπτεύονται ότι η δολοφονία του Μπαμπτσένκο συνδέεται με τις επαγγελματικές του δραστηριότητες .

Russian pro-Ukrainian activist masquerading as a journalist Arkady Babchenko, who celebrated the Kemerovo fire, once promised to return to Moscow on an Abrams tank. Today he was shot dead in Kiev. His last FB post: pic.twitter.com/8RSCWCtezw — ak (@akarlin88) 29 Μαΐου 2018